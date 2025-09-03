Felicitació màxima per a Rodrygo després del que ha passat: Kylian Mbappé aplaudeix la decisió
La decisió que ha pres Xabi les darreres setmanes afecta el futur immediat de Rodrygo, però també el de Mbappé
Els darrers mesos han estat una autèntica muntanya russa d’emocions per a Rodrygo. Va passar de ser intocable per a Ancelotti a veure’s amb un peu i mig fora del Real Madrid. Tant Xabi Alonso com Florentino Pérez van donar via lliure a la seva sortida, però cap oferta va complir les exigències del club.
Finalment, en no arribar una proposta adequada, Rodrygo seguirà al Real Madrid. És cert que al Mundial de Clubs no va jugar pràcticament gens, però ara que el seu futur està assegurat tot ha canviat. El brasiler afronta aquesta etapa amb una motivació renovada i Xabi Alonso ho sap, així que ja ha pres la primera decisió important al respecte.
El nou rol de Rodrygo sorprèn
Després dels rumors i la pressió, Rodrygo ha aconseguit el seu objectiu: romandre al Real Madrid. I ho farà jugant molts minuts en una nova posició. En concret, com ja vam veure davant l’Oviedo, Xabi ha decidit que l’‘11’ jugarà per la banda esquerra, una zona que fins ara havia estat propietat de Vinícius Júnior.
Aquesta idea respon a la necessitat que tots dos recuperin el seu millor nivell. El tècnic tolosà vol que Rodrygo i Vinícius Júnior competeixin entre ells per la titularitat. Una situació que, sí o sí, beneficiarà el Real Madrid, ja que la competència interna farà que tots dos donin el màxim en cada partit.
Kylian Mbappé aplaudeix: ara és l’únic intocable
En el nou plantejament, Kylian Mbappé s’ha convertit en l’únic intocable del vestidor blanc. El seu protagonisme és tal que ha provocat que ara la disputa pels minuts sigui entre els dos brasilers. La realitat és que Rodrygo i Vinícius Júnior competeixen per acompanyar Mbappé al front d’atac.
Xabi concep aquesta rivalitat com un estímul perquè tots dos rendeixin al màxim. Permet flexibilitat tàctica i afavoreix un rendiment sostenible durant la llarga temporada. I Kylian Mbappé, per la seva banda, aplaudeix la decisió, ja que considera que Rodrygo mereix una oportunitat per demostrar que també pot jugar per l’esquerra.
Kylian Mbappé prefereix Rodrygo abans que Vinícius Júnior
Kylian Mbappé, gràcies a les seves últimes actuacions, s’ha convertit en el líder indiscutible del Real Madrid. La seva influència és total i el deure de Xabi Alonso és envoltar-lo de la millor manera possible. És per això que, veient la seva connexió amb Rodrygo, el tolosà no ho ha dubtat.
Rodrygo ha passat d’estar a punt de sortir a ser una alternativa fiable per a l’atac del Real Madrid. Això sí, si vol jugar de manera regular sap que haurà d’aprofitar les seves oportunitats. Vinícius Júnior sembla que s’està despertant del seu letarg i, si ho aconsegueix, tornarà a ser imparable, així que serà complicat que Xabi decideixi deixar-lo assegut a la banqueta.
Més notícies: