Confirmat, Ferran Torres s'ha ficat en un bon embolic: 'Per culpa seva...'
L'inici de la nova temporada ha suposat un canvi important per a Ferran, i les conseqüències no triguen a arribar
La temporada no ha començat del tot bé per al Barça, ja que l'empat a Vallecas contra el Rayo ha evidenciat la gran fragilitat defensiva de l'equip en aquests moments. El millor del partit va ser Joan García, que va salvar els catalans d'una derrota segura amb les seves grans intervencions, demostrant ser un porter TOP. A més, a nivell institucional, el soroll que s'ha creat amb la possible sortida de Fermín López tampoc ha ajudat a generar un clima de tranquil·litat i confiança.
És evident que Hansi Flick té molta feina per davant si vol fer carburar l'equip al mateix nivell de la passada campanya. I un dels punts sobre els quals ha de posar el focus és la davantera, amb Ferran Torres reclamant el lloc de Robert Lewandowski. El davanter valencià del Barça ha aprofitat la lesió del polonès per ser titular a l'inici de lliga i ha respost amb dos gols en tres jornades.
Arran d'aquesta situació, i segons informacions de la revista Don Balón, Robert Lewandowski estaria molt molest per la seva suplència a Vallecas. El '9' ha estat lesionat les dues primeres jornades, però esperava tenir més minuts a la tercera. Hansi Flick el va treure al camp en els últims sospirs de l'enfrontament sense pràcticament temps per poder deixar empremta.
Confirmat, Ferran Torres s'ha ficat en un bon embolic: Robert Lewandowski serà suplent per culpa seva
Robert Lewandowski, tot i els seus 37 anys, continua sent un dels millors atacants a nivell mundial. Ho va demostrar la passada campanya, anotant la xifra espectacular de 42 gols en totes les competicions, números a l'abast de pocs. Tanmateix, aquesta temporada Hansi Flick el vol dosificar millor per tenir-lo fresc a la part més decisiva de la temporada i evitar perdre'l per lesió com va passar en l'exercici passat.
En aquest sentit, seguint la informació de Don Balón, sembla que a Robert Lewandowski no li va agradar gens entrar als últims minuts a Vallecas sense temps pràcticament per a res. Però a més, hi ha un altre problema amb el polonès, ja que sembla que diversos jugadors del vestidor prefereixen Ferran Torres al camp. El '7' és més solidari en les tasques defensives i no es queixa ostensiblement amb gestos despectius quan hi ha alguna jugada que no li agrada.
Robert Lewandowski respon als rumors
En les últimes hores, Robert Lewandowski ha donat la cara per donar la seva versió i intentar calmar les aigües. Sorprenentment, i en contra de la informació publicada per Don Balón, el '9' entén perfectament la seva suplència. De fet, segons les seves paraules, "aquest any afronto la meva situació de manera diferent: no em fixo en la quantitat de minuts, sinó en la qualitat".
D'aquesta manera, sembla que podríem estar vivint un canvi d'era a la línia ofensiva culer. Si el que diu Robert Lewandowski és cert és perquè Hansi Flick ha parlat amb ell sobre el seu nou rol. Caldrà estar molt atents, però tot fa indicar que, en aquests moments, Ferran Torres està per davant i apunta a ser el titular.
