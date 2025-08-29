Una oferta de 100 milions li eixampla el camí a Kylian Mbappé: 'Serà l'únic...'
El davanter francès tindrà via lliure per liderar el Reial Madrid
El futur de Vinícius Júnior torna a ser una incògnita al Real Madrid. El brasiler té contracte fins al 2027, però les negociacions per a la seva renovació estan completament aturades.
El club li va oferir 20 milions nets per temporada fins al 2030, però ell en demanava almenys 25 per acceptar. La manca d'acord ha encès totes les alarmes al Bernabéu.
Enmig d'aquest escenari, al Real Madrid temen un desenllaç incòmode. Si Vinícius es planta i espera fins al 2027, podria marxar com a agent lliure, deixant el club sense compensació econòmica.
És el malson que Florentino Pérez vol evitar a qualsevol preu. Per això, el dirigent està disposat a seure a negociar de seguida o, en cas contrari, estudiar una venda milionària abans que es devaluï.
Mbappé, cridat a ser el líder absolut
En aquest context, totes les mirades apunten a Kylian Mbappé. El francès ja és un dels líders del vestidor i el fitxatge estrella de Florentino Pérez.
Tanmateix, si Vinícius Júnior troba una sortida, Kylian Mbappé es quedarà com l'únic capaç de carregar amb el pes del Real Madrid. Els seus gols, la seva jerarquia i la seva capacitat de decidir partits serien més imprescindibles que mai.
Mbappé ja va demostrar a l'inici de temporada que no s'arruga. Amb el seu fitxatge, el club va blindar l'atac, però estava pensat com un soci de luxe per a Vinícius. Ara la situació pot canviar radicalment.
Xabi Alonso hauria de construir un projecte ofensiu basat gairebé exclusivament en el francès, cosa que afegeix més pressió a la seva figura.
Un problema de valoració
Vinícius sempre ha volgut sentir-se valorat com la gran estrella del Real Madrid. Considera que hauria de cobrar una xifra similar a la de Mbappé, cosa que Florentino no està disposat a acceptar en aquest moment.
De fet, el president creu que el seu rendiment recent no justifica aquestes pretensions. El baix nivell mostrat en els darrers mesos ha refredat encara més les converses.
Segons 'Okdiario', Vinícius fins i tot estaria sondejant una sortida immediata abans que es tanqui el mercat.
Tot i que només aquesta font ha donat la notícia, la suplència davant l'Oviedo i els rumors de descontentament alimenten la incertesa. El brasiler, passional i impulsiu, podria prendre decisions dràstiques en qüestió de dies.
El dilema del club
La realitat és que, a hores d'ara, tot segueix obert. El Real Madrid preferiria renovar com més aviat millor per tancar qualsevol polèmica, però no cedirà a un xantatge econòmic. En aquest sentit, si no hi ha acord, la porta de sortida està a punt per obrir-se.
Si es produeix, Kylian Mbappé haurà d'assumir un rol que ja coneix: el de líder indiscutible. Serà l'encarregat de sostenir l'equip en les grans nits i de mantenir viu l'esperit competitiu del club.
En definitiva, si Vinícius marxa, el futur immediat del Real Madrid passarà per les espatlles del '10' francès.
