Máxima felicidad para Rodrygo tras lo sucedido: Kylian Mbappé aplaude la decisión

Los últimos meses han sido una auténtica montaña rusa de emociones para Rodrygo. Pasó de ser intocable para Ancelotti a verse con pie y medio fuera del Real Madrid. Tanto Xabi Alonso como Florentino Pérez dieron vía libre a su salida, pero ninguna oferta cumplió las exigencias del club.

Finalmente, al no llegar una propuesta adecuada, Rodrygo seguirá en el Real Madrid. Es cierto que en el Mundial de Clubes no jugó prácticamente nada, pero ahora que su futuro está asegurado todo ha cambiado. El brasileño afronta esta etapa con una motivación renovada y Xabi Alonso lo sabe, así que ya ha tomado la primera decisión importante al respecto.

El nuevo rol de Rodrygo sorprende

Tras los rumores y la presión, Rodrygo ha logrado su objetivo: permanecer en el Real Madrid. Y lo hará jugando muchos minutos en una nueva posición. En concreto, como ya vimos ante el Oviedo, Xabi ha decidido que el '11' jugará por la banda izquierda, una zona que ha sido propiedad de Vinícius Júnior hasta la fecha.

Esta idea responde a la necesidad de que ambos recuperen su mejor nivel. El técnico tolosarra quiere que Rodrygo y Vinícius Júnior compitan entre ellos por la titularidad. Una situación que, sí o sí, beneficiará al Real Madrid, ya que la competencia interna hará que los dos den el máximo en cada partido.

Kylian Mbappé aplaude: ahora es el único intocable

En el nuevo planteamiento, Kylian Mbappé se ha convertido en el único intocable del vestuario merengue. Su protagonismo es tal que ha provocado que ahora la disputa por los minutos esté entre los dos brasileños. La realidad es que Rodrygo y Vinícius Júnior compiten por acompañar a Mbappé en el frente de ataque.

Xabi concibe esta rivalidad como un estímulo para que ambos rindan al máximo. Permite flexibilidad táctica y favorece un rendimiento sostenible durante la larga temporada. Y Kylian Mbappé, por su parte, aplaude la decisión, pues considera que Rodrygo merece una oportunidad para demostrar que también puede jugar por la izquierda.

Kylian Mbappé prefiere a Rodrygo antes que a Vinícius Júnior

Kylian Mbappé, gracias a sus últimas actuaciones, se ha convertido en el líder indiscutible del Real Madrid. Su influencia es total y el deber de Xabi Alonso es rodearlo de la mejor manera posible. Es por ello que, viendo su conexión con Rodrygo, el tolosarra no lo ha dudado.

Rodrygo ha pasado de estar al borde de la salida a ser una alternativa fiable para el ataque del Real Madrid. Eso sí, si quiere jugar de manera regular sabe que tendrá que aprovechar sus oportunidades. Vinícius Júnior parece estar despertando de su letargo y, si lo consigue, volverá a ser imparable, así que será complicado que Xabi decida dejarlo sentado en el banquillo.