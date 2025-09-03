Thibaut Courtois, sorprès com tothom: amb Ancelotti va ser el millor i ara ni juga
La sorpresa en l'entorn madridista és total per la situació d'aquest futbolista
La mentalitat del vestidor del Real Madrid ha fet un gir de 180 graus en els darrers mesos. L'arribada de Xabi Alonso ha canviat completament la dinàmica del grup. L'actitud dels jugadors ara és una altra, molt més intensa i compromesa que en el tram final de la temporada passada amb Ancelotti.
En les primeres tres jornades de la nova temporada hem vist un Real Madrid amb molta fam. Tots els jugadors estan disposats a donar el màxim i això comença a donar els seus fruits en forma de resultats. Sembla evident que Xabi ha sabut transmetre aquesta passió que Ancelotti no va aconseguir inculcar al vestidor durant el curs passat.
La millora defensiva és notable, però Thibaut Courtois segueix sent el millor
Un dels aspectes més destacats d'aquesta transformació és la fiabilitat defensiva. Amb Ancelotti, les lesions havien convertit la defensa en un autèntic flam. Thibaut Courtois, tot i les seves aturades impossibles, no va poder fer més per mantenir la nau blanca a flotació.
Ara, amb Xabi Alonso a la banqueta, tot ha canviat i Thibaut Courtois ho celebra. Gràcies als nous fitxatges, l'equip mostra solidesa al darrere i un compromís col·lectiu reconfortant. Tanmateix, hi ha un detall que l'afició no acaba d'entendre i que genera debat.
El misteriós cas de Raúl Asencio
Malgrat el mal rendiment defensiu del curs passat, l'aparició de Raúl Asencio va ser una gran notícia per al Real Madrid. El jove central del planter va haver de fer el salt davant les baixes en defensa i va demostrar ser un central ràpid, contundent i eficaç. L'any passat, la seva presència va ajudar molt Thibaut Courtois en algunes situacions crítiques i va acabar sent titular indiscutible.
Però, aquest curs, Raúl Asencio ha desaparegut. En les tres primeres jornades de LaLiga no ha disputat ni un sol minut amb Xabi Alonso al capdavant. El seu futur sembla estar lluny del Bernabéu a llarg termini, sobretot tenint en compte els plans del club per reforçar la defensa.
Raúl Asencio haurà de marxar, l'estiu vinent arriba un nou guardià per a Thibaut Courtois
El Real Madrid està valorant fitxar Ibrahima Konaté a cost zero el proper estiu. Xabi Alonso ha demanat al club el seu fitxatge davant els dubtes que generen Rüdiger i Militao, cosa que deixa Raúl Asencio completament sentenciat. Tot apunta que el jugador del planter haurà de fer les maletes l'estiu vinent.
Mentrestant, Dean Huijsen ha irromput amb força a la defensa i s'ha consolidat com el millor protector de Thibaut Courtois. Per la seva banda, Raúl Asencio ha quedat relegat a un segon pla i sense oportunitats de demostrar la seva vàlua. Xabi el considera més aviat una opció de fons d'armari, però no com una peça fiable per al present immediat.
