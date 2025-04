La temporada del FC Barcelona està sent una de les més destacades dels últims anys. En el pla esportiu, Hansi Flick ha aconseguit que el vestidor funcioni a les mil meravelles, aconseguint una cohesió exemplar en l'equip. Sota la seva direcció, el Barça ha demostrat un nivell de joc consistent i competitiu.

Mentrestant, a nivell institucional, Joan Laporta i Deco han donat una autèntica classe de com gestionar situacions de màxim risc. Junts han treballat per estabilitzar tant les finances com el funcionament intern del club, superant desafiaments importants. I això que, fa només uns mesos, la situació al Barça era completament diferent, amb el club travessant una greu crisi interna.

Xavi va ser destituït a causa dels resultats insatisfactoris i la incapacitat de complir amb els objectius establerts a principis de temporada. A més, les tensions al vestidor entre alguns pesos pesants, com Gündogan i Araújo, generaven un ambient d'incertesa que necessitava una recuperació ràpida. Va ser llavors quan Joan Laporta i Deco, amb una visió clara i ferma, van decidir actuar per tornar al Barça al lloc que mereix.

Joan Laporta i Deco, el tàndem perfecte

Les reunions entre Joan Laporta i Deco van ser clau per prendre decisions que canviarien el curs de la temporada. El fitxatge de Dani Olmo, per exemple, va ser una de les primeres grans decisions que van prendre junts, així com la sortida de Sergi Roberto. No obstant això, el moviment més encertat i crucial per al futur del Barça va ser el fitxatge de Hansi Flick com a entrenador.

Joan Laporta, en una entrevista recent, ha estat clar en reconèixer que la decisió de contractar Hansi Flick va ser enterament de Deco. "Qui va decidir que Hansi Flick seria l'entrenador del primer equip va ser Deco. És un fitxatge de Deco, és el responsable", va afirmar Laporta, subratllant el paper crucial del director esportiu en la presa de decisions.

La relació entre Joan Laporta i Deco continua sent una de les més sòlides dins del club. Tots dos han treballat colze a colze per restaurar l'estabilitat i competitivitat del Barça. Les decisions que han pres, com la contractació de Hansi Flick i altres moviments clau, han estat fonamentals per al bon moment de l'equip.

Ara, amb el futur del Barça més clar, Joan Laporta i Deco continuen assegurant-se que l'equip segueixi endavant, consolidant el seu èxit tant al camp com fora d'ell. Mentrestant, Hansi Flick, el seu gran encert, continua fent història. El triplet no és un somni impossible.