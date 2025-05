És oficial, només vol jugar al Barça: Deco ja negocia el seu fitxatge després del Clàssic

L'estiu promet ser agitat al Barça. Encara que la temporada actual està sent exitosa, amb l'equip molt a prop d'aconseguir un doblet històric, l'eliminació a la Champions ha deixat clar que encara hi ha algunes àrees que millorar. Els èxits de la temporada no permeten a Deco relaxar-se, sobretot perquè el Real Madrid probablement es reforci amb grans fitxatges.

Deco, com a director esportiu, té clar que el Barça ha de reforçar diverses posicions clau. Un dels principals objectius és millorar els laterals i fitxar un nou central. A més, Hansi Flick ha demanat un extrem que aporti velocitat i desbordament.

Les peticions de Hansi Flick i els reforços que busca Deco

Deco treballa per complir les peticions de Hansi Flick. L'alemany està encantat amb la seva plantilla, però considera que ampliar el fons d'armari és imprescindible per mantenir el nivell competitiu actual. En aquest sentit, com ja hem dit, el FC Barcelona té com a prioritat incorporar un nou extrem que pugui donar descans regularment a Raphinha o Lamine Yamal.

Deco ha considerat diversos noms per reforçar la banda, com Luis Díaz, Nico Williams i Rafael Leao. No obstant això, hi ha un jugador que s'ha ofert de manera clara al Barça: Marcus Rashford. El davanter anglès està disposat a rebaixar el seu sou per unir-se a l'equip culé.

Marcus Rashford només vol jugar al Barça

Marcus Rashford ja va estar a prop de fitxar pel Barça al gener, però les negociacions no van arribar a bon port. Ara, amb la temporada 2025/2026 a l'horitzó, l'habilidós extrem s'ha tornat a oferir. Deco ja ha tingut els primers contactes amb ell, i el fitxatge sembla una possibilitat real.

Rashford està disposat a acceptar les condicions del Barça per complir el seu somni de jugar al Camp Nou. Tot i que encara és aviat per saber si el fitxatge es concretarà, les negociacions avancen positivament. Si tot segueix com fins ara, Marcus Rashford podria ser una de les grans incorporacions del FC Barcelona de cara a la propera temporada.

Deco està treballant amb fermesa per reforçar el Barça en les posicions més necessitades. L'arribada de Marcus Rashford podria ser una de les grans notícies de l'estiu, ja que aportaria el que ha demanat Flick sense comprometre l'economia del club català. Si les negociacions segueixen el seu curs, l'extrem anglès complirà el seu somni de vestir la samarreta del Barça.