Marcus Rashford va a buscar Héctor Fort per explicar-li la veritat: 'Aquí no et volen'
Héctor Fort, lateral dret del Barça format a La Masia, està vivint els seus últims dies com a jugador culer. Tot i que Héctor Fort pot sortir cedit, la idea del Barça és traspassar-lo mantenint un control sobre l'esportista de Barcelona, que deixaria el club després de moltes temporades. Flick mai ha vist preparat un Héctor Fort que va xerrar una bona estona amb Marcus Rashford: el davanter anglès li hauria recomanat que sortís a buscar minuts aquest estiu.
Igual que Héctor Fort al Barça, Marcus Rashford també va viure una situació semblant al Manchester United, per això el davanter anglès sap què sent el català. De fet, Héctor Fort i Marcus Rashford han compartit molts moments durant la pretemporada. El golejador anglès hauria parlat amb Héctor Fort per recomanar-li un nou destí: l'Aston Villa, que està pressionant molt per tancar el fitxatge d'Héctor Fort.
Marcus Rashford és més gran que Héctor Fort, però també sap què és no entrar en els plans de l'entrenador actual, per això pot donar consells més que adients. A més, Marcus Rashford va estar a l'Aston Villa, per això pot parlar amb propietat de l'experiència i el funcionament del club d'Anglaterra, que vol comprar Héctor Fort. La idea del Barça és clara: no compta amb Héctor Fort, però es vol guardar una opció de recompra per si es guanya tornar a ser culer després de treballar a Anglaterra.
El futur de Héctor Fort, de només 19 anys, continua a l'aire i segueix rebent propostes per sortir del Barça. Hansi Flick no compta amb ell i la idea del Barça és alliberar la seva fitxa tancant un traspàs en aquests últims dies de mercat de fitxatges d'estiu. L'últim pretendent d'Héctor Fort és l'Aston Villa d'Unai Emery, que hauria trucat al Barça per interessar-se pel crack català.
El lateral ho té complicat per tenir minuts davant la presència de Koundé i Eric Garcia i és un dels jugadors de la plantilla culer amb més possibilitats de sortir. A més de l'Aston Villa, on va jugar Marcus Rashford durant un tram de la temporada passada, altres clubs com l'Ajax o el Dortmund també volien fer-se amb els serveis del lateral.
Segons va revelar el periodista Matteo Moretto, l'Aston Villa ha preguntat per la situació d'Héctor Fort per apuntalar el carril dret de la seva defensa. Marcus Rashford i Héctor Fort ja han parlat d'aquesta possibilitat: el davanter li ha recomanat que surti del Barça, perquè està clar que a Barcelona no compten amb ell.
