Marcus Rashford se va a por Héctor Fort para contarle la verdad: 'Aquí no te quieren'

Héctor Fort, lateral diestro del Barça formado en La Masía, está viviendo sus últimos días como jugador culer. Si bien es cierto que Héctor Fort puede salir cedido, la idea del Barça es traspasarle manteniendo un control sobre el futbolista de Barcelona, que dejaría el club tras muchas temporadas. Flick nunca ha visto preparado a un Héctor Fort que charló un buen rato con Marcus Rashford: el delantero inglés le habría recomendado que saliera en busca de minutos este verano.

Al igual que Héctor Fort en el Barça, Marcus Rashford también vivió una situación parecida en el Manchester United, por lo que el delantero inglés sabe lo que siente el catalán. De hecho, Héctor Fort y Marcus Rashford han compartido muchos momentos durante la pretemporada. El goleador del Barça habría hablado con Héctor Fort para recomendarle un nuevo destino: el Aston Villa, que está presionando mucho para cerrar el fichaje de Héctor Fort.

Marcus Rashford es mayor que Héctor Fort, pero también sabe lo que es no entrar en los planes del entrenador actual, por lo que puede dar consejos más que adecuados. Además, Marcus Rashford estuvo en el Aston Villa, por lo que puede hablar con propiedad de la experiencia y el funcionamiento del club de Inglaterra, que busca comprar a Héctor Fort. La idea del Barça es clara: no cuenta con Héctor Fort, pero se quiere guardar una opción recompra por si se gana volver a ser culer tras trabajar en Inglaterra.

El futuro de Héctor Fort, de solo 19 años, sigue en el aire y continúa recibiendo propuestas para salir del Barça. Hansi Flick no cuenta con él y la idea del Barça es liberar su ficha cerrando un traspaso en estos últimos días de mercado de fichajes de verano. El último pretendiente de Héctor Fort es el Aston Villa de Unai Emery, que habría llamado al Barça para interesarse por el crack catalán.

El lateral tiene complicado contar con minutos ante la presencia de Koundé y Eric Garcia y es uno de los jugadores de la plantilla culer con más posibilidades de salir. Además del Aston Villa, donde jugó Marcus Rashford durante un tramo de la pasada temporada, otros clubes como el Ajax o el Dortmund también querían hacerse con los servicios del lateral.

Según desveló el periodista Matteo Moretto, el Aston Villa ha preguntado por la situación de Héctor Fort para apuntalar el carril derecho de su defensa. Marcus Rashford y Héctor Fort ya han hablado de esta posibilidad: el delantero le ha recomendado que salga del Barça, porque está claro que en Barcelona no cuentan con él.