Marcus Rashford exigeix 3 condicions i 1 fitxatge per signar ja pel Barça: més de 9M

Marcus Rashford, davanter del Manchester United, agrada molt al Barça i podria arribar cedit en aquest mercat de fitxatges d'hivern, però exigeix unes condicions exigents que ja han estat revelades.

El mercat de fitxatges d'hivern està obert i, per tant, tot sembla indicar que el Barça es reforçarà després de confirmar que ha tornat a operar amb l'1:1 de LaLiga. L'objectiu del Barça és evident: vol donar sortida a Ansu Fati i Eric García per generar espai salarial i marge suficient per fitxar Marcus Rashford, que també exigeix condicions. Marcus Rashford vol realçar la seva carrera, però considera que un 'pas en fals' podria deixar-lo molt tocat i, per tant, vol garanties abans de fitxar pel Barça de Hansi Flick.

Joan Laporta vol apostar per un davanter que compleixi amb dues premisses molt bàsiques: exigència i experiència en les grans competicions, tant domèstiques com continentals. Marcus Rashford, un davanter que es troba sense massa oportunitats al Manchester United, compleix amb aquests dos requisits, però també vol garanties. I aquestes garanties passen per acceptar ordres del davanter anglès i fitxar bé durant aquest mercat de fitxatges d'hivern de 2025, que serà mogut a Can Barça.

Segons ha sabut 'e-Notícies', Marcus Rashford exigeix un contracte amb opció de compra, disputar el 45% dels minuts i que es pagui el seu salari. I és que el davanter anglès, que té un sou estratosfèric a Anglaterra, exigeix que aquestes quantitats es mantinguin durant la cessió a Can Barça. A més de tot això, Marcus Rashford ha demanat el fitxatge d'un entrenador personal, ja que vol tornar al 100% i assumeix que, actualment, no està al 100% a nivell físic.