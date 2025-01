Adeu al Barça, Gavi ho lamenta: Luis Enrique guanya, fitxatge tancat, marxa al PSG

El mercat de fitxatges d'hivern comença a moure's i els rumors continuen apareixent. En aquest sentit, el PSG està decidit a pescar en aigües blaugrana. Luis Enrique està disposat a aprofitar el descontentament d'algun dels jugadors del Barça per incorporar-lo a les seves files al PSG.

El tècnic asturià té la mirada posada en un dels talents joves més prometedors del Barça i Gavi, el seu millor amic a la plantilla, el mira amb suma preocupació. I això que Gavi tampoc ho està tenint fàcil des del seu retorn per entrar a l'onze de Hansi Flick. La gran competència a la medul·lar ha fet que molts partits hagi partit des de la banqueta.

És cert que, en els últims encontres, el '6' ha tornat a l'equip titular tenint el protagonisme esperat com abans de la seva lesió. Als seus 20 anys, recordar que Gavi va debutar només amb 17, ha tornat a alçar-se amb un nou títol, la Supercopa del passat diumenge, sent clau en els dos partits. I ahir va tornar a ser decisiu a la Copa del Rei davant el Betis, encara que el seu gran amic al vestidor culé no està tenint la mateixa sort.

Luis Enrique ofereix 50 milions per deixar sol a Gavi

Luis Enrique està negociant la seva renovació amb el PSG i ha exigit el fitxatge de Fermín López per a la seva continuïtat. L'asturià ha convençut a París, s'ha guanyat la confiança dels propietaris del PSG i està en negociacions per a la renovació del seu contracte que acaba al juny de 2027. Luis Enrique sap que té la paella pel mànec i està disposat a quedar-se, però amb algunes condicions.

Lucho hauria confeccionat una llista de fitxatges, vol configurar una plantilla a la seva imatge i semblança. A la llista, destaca especialment el nom de Fermín López: el coneix des de fa anys i el vol a París. L'asturià sap que Fermín no és indiscutible a l'equip de Flick i pretén aprofitar-se d'aquesta circumstància.

La situació de Fermín al Barça

Fermín López té contracte fins al juny de 2029 amb una clàusula establerta en 500 milions totalment inassumible. El PSG està pensant en traslladar una oferta de 50 milions i esperar la reacció del Barça. Luis Enrique vol reforçar la línia de tres quarts de camp i veu en Fermín la peça clau, futbolista dinàmic, creatiu i amb arribada.

Fermín s'està trobant amb una ferotge competència al Barça: el seu amic Gavi, Dani Olmo i Pedri l'estan condemnant a la banqueta. La preferència de Hansi Flick per alineacions més consolidades està limitant la progressió de Fermín, cosa que ha generat cert malestar en el futbolista. El PSG està disposat a temptar Fermín amb un projecte molt ambiciós, millorant el seu salari actual i prometent-li un protagonisme del qual manca actualment.