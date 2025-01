Deco no s'oblida de Nico Williams: NO a 4 fitxatges al gener pel '10' de l'Athletic

L'estiu passat, el Barça va estar molt a prop de concretar el fitxatge de Nico Williams, extrem de l'Athletic Club. Després d'una destacada actuació a l'Eurocopa 2024, on va ser peça clau en la selecció espanyola, l'interès del Barça es va intensificar. No obstant això, malgrat les negociacions avançades, el traspàs no es va materialitzar.

Les expectatives eren altes, però les exigències de l'Athletic i la situació financera del Barça van dificultar l'acord. Joan Laporta i Deco van decidir aleshores posposar l'operació per evitar comprometre les finances del club. Tot i això, Nico Williams sempre ha estat present a l'agenda culé.

L'arribada de Dani Olmo i l'aparent oblit de Nico Williams

Amb el fitxatge de Dani Olmo, el Barça va reforçar la seva línia ofensiva, cosa que va portar a pensar que l'interès per Nico Williams havia disminuït. Deco, director esportiu del Barça, va explicar que l'elecció de Dani Olmo es va deure a la seva versatilitat i capacitat per adaptar-se a diferents posicions en l'atac. No obstant això, el nom de Nico Williams mai va desaparèixer dels plans de futur.

Els mesos han passat, i encara que Olmo ha complert amb escreix, la direcció esportiva continua veient en Nico Williams una opció ideal per reforçar les bandes culés. La seva joventut, velocitat i capacitat per desequilibrar el converteixen en un perfil prioritari per als pròxims mercats.

Deco rebutja quatre fitxatges per prioritzar Nico Williams

Al mercat de gener, Deco ha pres decisions contundents per mantenir viva l'opció de fitxar Nico Williams. Tot i tenir l'oportunitat d'incorporar Leroy Sané sense cost de traspàs, el director esportiu va declinar aquesta possibilitat. A més, Luis Díaz, un dels seus favorits, i Khvicha Kvaratskhelia, qui finalment es va unir al PSG per 80 milions d'euros, també van ser descartats.

Fins i tot Rafael Leão, preferit pel president Joan Laporta, no va ser considerat com una opció prioritària. Aquestes decisions evidencien la ferma intenció de Deco de centrar els recursos i esforços en Nico Williams. Per al Barça, es tracta d'una aposta a llarg termini que podria marcar la diferència en el seu projecte esportiu.

Deco té clar que el pròxim estiu serà crucial per intentar novament el fitxatge de Nico Williams. L'extrem de l'Athletic Club, amb una clàusula de rescissió de 60 milions d'euros, continua sent una prioritat per reforçar les bandes del Barça. L'estratègia passa per convèncer el jugador del projecte esportiu i assolir un acord beneficiós per a totes les parts involucrades.