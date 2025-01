El Barça guanya al Betis i Lamine Yamal va a per Laporta amb exigències: 'Vull...'

El Barça ha superat amb comoditat el Real Betis per 5 a 1. Un resultat ampli que ha començat a cimentar-se molt aviat, concretament al minut 2, amb un golàs de Gavi després d'una bona combinació col·lectiva. La segona meitat també ha estat de domini ampli blaugrana, i podem dir sense por a equivocar-nos que el gran protagonista ha estat Lamine Yamal.

Una vegada més, tot i que ja no causi cap tipus d'astorament, Lamine Yamal, amb 17 anys, s'ha carregat l'equip a les espatlles i ha liderat la victòria. Ha marcat un gran gol, ha repartit dues assistències i ha fet gaudir a tothom, així que la seva actuació ha estat, simplement, de deu. En qualsevol zona del camp, a qualsevol velocitat i en qualsevol moment, el '19' és capaç de treure un truc de màgia de les seves botes i deixar assegut el seu rival.

En els primers compassos del partit ha deixat diversos detalls que han aixecat els aficionats, com un agosarat túnel dins de l'àrea amb passada inclosa a Jules Koundé. I després s'ha sumat a la festa golejadora amb un preciós gol (i altres dos anul·lats). Sens dubte, Lamine Yamal té crèdit suficient per demanar el que vulgui i així ha estat: ara Laporta escolta atentament la seva petició.

Laporta atén Lamine Yamal

La intenció de Laporta és renovar Lamine Yamal, a poder ser, el dia del seu 18è aniversari. Abans no pot, però ja té aparaulat el seu nou contracte, que serà d'estrella mundial. No obstant això, el desig del '19' no té a veure amb el seu vincle amb el club català, que està fora de tot dubte, sinó amb la planificació esportiva.

Lamine Yamal hauria de començar a tenir certa ascendència en la presa de decisions i Laporta ho sap. Evidentment, l'opinió d'un noi tan jove no hauria de ser decisiva, però sí tinguda en compte, i més en un aspecte que l'afecta directament.

I és que Laporta està pensant què fer amb Jules Koundé, el seu company de fatigues a la banda dreta. El defensor francès no està en dubte, però sí la seva incidència, ja que la junta directiva li està buscant un suplent i ja hi ha diversos candidats. Per tant, seria normal parlar amb l'amo del costat dret del Barça per als pròxims anys, Lamine Yamal, per veure qui hauria de ser l'escollit.

Lamine Yamal sap que Laporta té 2 opcions i respon: "Vull..."

Laporta ha estudiat diversos laterals per veure si encaixen en el perfil que està buscant. Òscar Mingueza i Alexander-Arnold són els seus favorits, però Lamine Yamal ha donat la seva sincera opinió i cap passa la prova. I és que la joia de La Masia ho té molt clar: "Vull que Jules Koundé segueixi jugant".

El partit d'aquesta nit davant ha deixat clar que la connexió entre Lamine Yamal i Jules Koundé és una de les grans fortaleses del Barça. El francès ha anotat un bonic gol i li han anul·lat un altre, ambdós a passada del '19'. S'entenen a la perfecció i seria un error que les rotacions poguessin trencar aquesta dinàmica.

A més, Lamine Yamal és molt amic d'Héctor Fort, el teòric suplent de Jules Koundé, així que un possible fitxatge faria trontollar l'ambient al vestidor culer. Per tant, Joan Laporta ho té clar: de moment toca seguir igual, així que Flick haurà de començar a confiar més en Fort si no vol ensurts amb les lesions.