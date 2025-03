Luis Enrique demana el seu fitxatge: adeu Real Madrid, el PSG pagarà 50M

Luis Enrique és un entrenador que sempre té les coses molt clares i estudia detingudament tots els moviments. El PSG li brinda tot el que demana, ja que a més de tenir diners, sap que l'entrenador encertarà. Aquest any, els francesos no van començar gaire bé, però a poc a poc han anat despertant i ara semblen imparables.

Paral·lelament, el Real Madrid no està passant pel seu millor moment esportiu i s'ha vist, especialment, a la Champions. Els merengues han hagut de fer front a moltes lesions i Carlo Ancelotti ha estat molt qüestionat. Per si fos poc, Luis Enrique està molt interessat en un futbolista clau en el conjunt de la capital espanyola i ja s'ha posat en contacte amb el seu entorn.

La situació del Real Madrid

El Real Madrid està acostumat a guanyar títols cada temporada i els resultats solen ser especialment bons. A més, Carlo Ancelotti porta molts anys a la banqueta del club blanc i sap què li convé en cada moment. Malgrat això, una part de l'afició l'ha estat criticant contínuament a causa dels seus errors.

Molts futbolistes del Real Madrid han estat o estan fora per lesió i el club s'ha vist perjudicat per això. La part positiva dels problemes mèdics és que hi ha hagut diversos jugadors que han tingut oportunitats. Un dels que més ha sorprès és del grat de Luis Enrique i ja s'ha posat mans a l'obra.

El crack del qual estem parlant és Raúl Asencio, el jove defensor del filial que ha sorprès amb el primer equip. El central està mostrant un rendiment poc comú i sembla que porti anys a l'elit del futbol. Luis Enrique, conscient d'això, ha fet que Campos contacti amb l'entorn del defensor per conèixer la seva situació.

Luis Enrique i les opcions de fitxar Raúl Asencio

Raúl Asencio té contracte amb el Real Madrid fins al 2026 i la seva clàusula de rescissió és de 50 milions d'euros. Florentino Pérez és conscient que diversos conjunts seguiran preguntant pel seu jugador i ja està pensant en la renovació. A més de prolongar el seu vincle, també li pujaria el sou considerablement al seu noi.

El PSG de Luis Enrique està disposat a desemborsar 45 milions d'euros i a oferir-li un salari molt més alt que el que percep ara al Real Madrid. Encara que no podem donar res per fet, és poc probable que Raúl Asencio aposti per marxar al conjunt parisenc.