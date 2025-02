Luis Enrique vol el '10' que no va poder fitxar el Barça: Hansi Flick al·lucina

Des de la sortida de Kylian Mbappé, Luis Enrique ha assumit un paper central en el PSG. El tècnic asturià ha renovat el seu contracte fins al 2027, consolidant la seva influència en les decisions esportives del club. Sota la seva direcció, el PSG lidera la Ligue 1 i es prepara per enfrontar-se al Liverpool a la Champions League.

Luis Enrique ha transformat el PSG en un equip jove i competitiu, allunyant-se de la dependència de grans estrelles. Aquest enfocament ha revitalitzat l'equip, que ara mostra un joc col·lectiu sòlid i efectiu. I ara, a més, sembla que es farà amb els serveis d'un fitxatge que agrada molt al Barça, però que Laporta no va poder pagar fa uns pocs mesos.

Barça i PSG coincideixen, fitxatge TOP

El Barça, sota la direcció de Xavi Hernández, va intentar reclutar el curs passat un extrem de primer nivell que va enlluernar al Getafe. El club català va mostrar interès en Mason Greenwood, però les limitacions financeres van impedir el seu fitxatge. Ara, Greenwood, que juga a l'Olympique de Marsella, ja ha anotat 15 gols i proporcionant 4 assistències en 24 partits aquest curs.

Davant la impossibilitat del Barça de concretar la seva incorporació, el PSG ha pres la davantera en la pugna per Mason Greenwood. Luis Enrique ha sol·licitat el seu fitxatge, i el club francès ha presentat una oferta de 75 milions d'euros al Marsella. Aquesta xifra reflecteix la determinació del PSG per assegurar els serveis del talentós davanter anglès.

La reacció del Barça

Laporta, conscient de l'interès del PSG en Mason Greenwood, observa amb sorpresa com els de Luis Enrique s'avancen en la cursa pel jugador. El Barça, limitat per la seva situació econòmica, no pot igualar l'oferta presentada pel PSG. Aquesta circumstància obliga el club català a explorar alternatives més assequibles en el mercat de fitxatges.

La prioritat de Flick és enfortir l'atac del Barça, però la competència financera amb clubs com el PSG complica la tasca. Tot i això, el tècnic alemany confia en la capacitat de l'equip per atraure joves talents disposats a créixer al Camp Nou.

El futur de Mason Greenwood

Mason Greenwood es troba en una cruïlla respecte al seu futur professional. L'oferta del PSG representa una oportunitat per unir-se a un projecte ambiciós sota la direcció de Luis Enrique. No obstant això, l'interès previ del Barça i la possibilitat de jugar a LaLiga també són aspectes a considerar per al davanter.

La decisió de Greenwood dependrà de diversos factors, incloent-hi el projecte esportiu, les oportunitats de titularitat i les condicions contractuals. Mentrestant, tant el PSG com el Barça esperen amb expectació la resolució d'aquest culebró de mercat. Encara que tot fa indicar que serà Luis Enrique qui es portarà el gat a l'aigua.