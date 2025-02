Carlo Ancelotti avisa Raúl Asencio del perill que corre: 'Et pot caure...'

Raúl Asencio ha tingut una irrupció brillant en el primer equip del Real Madrid. El jove central ha demostrat que està llest per competir a l'elit, adaptant-se ràpidament al ritme dels partits d'alt nivell.

La seva solidesa defensiva i capacitat per fer front a rivals exigents li han valgut la confiança de Carlo Ancelotti en diverses ocasions. No obstant això, malgrat el seu prometedor rendiment, el seu futur immediat a l'equip continua sent incert.

La competència pel lloc i la possible suplència de Raúl Asencio

En les pròximes setmanes, el Real Madrid tindrà diversos partits importants que podrien determinar qui serà el titular en la defensa. En aquest sentit, Carlo Ancelotti no tindria tan clar la titularitat de Raúl Asencio en aquests compromisos clau. La raó seria el retorn del millor David Alaba, qui, si està al 100%, ocuparia el seu lloc en l'onze titular.

Aquesta situació posaria a Raúl Asencio en la difícil posició d'ocupar la banqueta en partits determinants per a l'equip. Encara que el canari ha demostrat la seva qualitat, el tècnic italià no ha estat clar en la seva confiança total en ell. Malgrat que li ha dedicat alguns compliments, mai ha estat taxatiu en el seu suport.

Carlo Ancelotti avisa a Raúl Asencio

Les declaracions recents de Carlo Ancelotti són un clar exemple de la manca de confiança en Raúl Asencio. En elles, va deixar clar que ha de millorar a nivell tàctic, no tècnic: "No hem treballat la part tècnica amb ell, hem treballat la part tàctica".

A més, l'entrenador va esmentar que "a vegades la seva agressivitat no és la més adequada, sobretot a l'àrea", i que això podria generar situacions perilloses: "Et pot caure un penal".

Aquestes paraules de Carlo Ancelotti són un avís a Raúl Asencio sobre la necessitat de millorar certs aspectes del seu joc. Si bé el jugador ha tingut actuacions destacades, sembla que l'entrenador no acaba de confiar completament en ell per als grans compromisos. La crítica a Asencio reflecteix un aspecte que el tècnic considera vital per als partits més exigents, on no es poden cometre errors de concentració.

Encara que Asencio ha estat determinant, aquestes declaracions d'Ancelotti deixen clar que, en els partits més importants, el tècnic prefereix tenir jugadors més experimentats. En concret, Carlo Ancelotti tindria en ment jugadors que ofereixin més garanties pel que fa a la presa de decisions tàctiques.

El futur de Raúl Asencio al Real Madrid

El futur de Raúl Asencio al Real Madrid depèn de com s'adapti a les exigències de Carlo Ancelotti i si millora els aspectes assenyalats per aquest.

Encara que el seu potencial és indiscutible, la competència en la defensa és real i Asencio haurà de continuar demostrant que pot ser una opció fiable en els moments clau.