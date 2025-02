Anuncien 2 ofertes d'última hora per Ansu Fati: Joan Laporta ja havia donat l'OK

Amb el seu debut prematur i il·lusionant, Ansu Fati va retornar la felicitat i l'alegria al FC Barcelona en un moment de molts dubtes. L'hereu de Messi va sortir de La Masia i va començar a brillar com mai abans s'havia vist al Camp Nou. El conjunt català va confiar en la seva perla i li va oferir un contracte molt alt d'acord amb el futur que prometia.

Tanmateix, per al lament de Joan Laporta, Ansu Fati va patir una greu lesió al menisc que el va deixar fora massa temps. En tornar als terrenys de joc, l'extrem no va poder recuperar-se al 100% i va encadenar molts mesos en el dic sec. Ara, el '10' s'ha convertit en un problema, i més després de conèixer les 2 propostes d'última hora que van arribar al FC Barcelona i que va rebutjar sense pensar.

Joan Laporta ho té molt clar amb Ansu Fati

Joan Laporta ha retornat l'alegria al Barça i els resultats estan sent realment bons. Encara que ha estat criticat en diverses ocasions, el president ha tancat grans contractes com el de Nike i han activat diverses palanques importants. I ara, el seu pròxim objectiu és donar sortida a Ansu Fati.

Durant els primers dies de pretemporada, Ansu va desenvolupar un bon paper i Hansi Flick va confirmar que comptaria amb ell per a la present temporada. Tanmateix, amb el pas dels mesos i després de diverses dolències que li han impedit mantenir la regularitat desitjada, Ansu Fati es troba en una situació límit. Últimament no juga i s'ha quedat fora de la convocatòria en diverses ocasions, així que Joan Laporta està intentant forçar la seva sortida per activa i per passiva.

De fet, l'últim dia de mercat, Joan Laporta va rebre 2 suculentes ofertes per Ansu Fati a les quals va donar el seu OK. Això sí, l'última paraula la té el jugador, que va rebutjar sortir de la Ciutat Comtal. Recordem que Ansu és el tercer millor pagat de la plantilla i que encara té contracte fins al 2027.

Quines 2 ofertes va rebre Ansu Fati?

Ansu Fati va rebre una oferta de cessió per part del Benfica, que estava disposat a pagar el 35% de la seva fitxa. Però a més, fa un parell de dies, Joan Laporta va rebre una altra proposta de 10 milions més 5 en variables provinent de l'Al-Shabab. El conjunt d'Aràbia Saudita, que busca un jugador amb experiència a Europa i que sigui mitjanament jove, s'ha fixat en el català.

Encara que Joan Laporta, pel que sembla, estava disposat a acceptar, Ansu Fati ha dit que no. Vol seguir al Barça i acabar el seu contracte amb l'esperança de convèncer Flick. Una missió tremendament complicada, ja que no només és que Ansu estigui malament, sinó que el trident titular del FC Barcelona és intocable.