Raphinha, extrem esquerre i capità del primer equip del Barça, s'ha convertit en un dels nous i grans pesos pesants del vestidor que lidera Hansi Flick. El brasiler està quallant una gran temporada sobre la gespa, però també està deixant molts gestos i detalls que evidencien que és tot un referent en el Barça de Joan Laporta. L'últim d'ells ha estat viral en aquestes últimes hores, ja que s'ha filtrat que Raphinha hauria volgut posar diners de la seva butxaca per convèncer Joan Laporta, president culer.

Joan Laporta, com a president, ha de prendre moltes decisions, però una d'aquestes afecta de forma directa el primer equip del Barça, que competeix per guanyar títols sent local a Montjuïc. En aquestes últimes jornades de Lliga EA Sports, el Barça ha patit molt per guanyar i sumar punts al seu estadi, motiu que alguns jugadors vinculen a una situació peculiar. Aquesta situació ve provocada i decidida per Joan Laporta, qui ha considerat deixar fora de l'estadi la graderia d'animació, habitual a Montjuïc i, antigament, al Camp Nou.

Per què Joan Laporta li ha posat la creu a la graderia d'animació? Doncs perquè aquest col·lectiu, fidel a tots els partits del Barça, no compleix amb els seus deures pactats. La graderia d'animació va ser inhabilitada després d'incomplir els seus acords amb el Barça i no pagar les multes que els seus càntics van comportar: el valor de les sancions és de 21.000 euros. Davant aquesta situació, el Barça els va demanar que assumissin aquesta quantitat i, com que no ho van fer, Joan Laporta va decidir deixar-los sense accés, cosa que provoca que l'ambient sigui força més fred.

Joan Laporta li posa la creu i Raphinha paga perquè torni al Barça: 'No pot...'

Joan Laporta va posar la creu a aquest famós 'Espai d'Animació', que habitualment també cantava i protestava contra el president, i aquí és on va entrar en joc Raphinha, davanter brasiler. Com a capità del Barça, Raphinha nota que, sense la graderia d'animació, l'ambient és més fred i, per tant, el brasiler va voler parlar amb Joan Laporta perquè reflexionés.

De fet, segons va explicar 'Relevo', Raphinha va voler pagar les sancions de la graderia d'animació perquè aquesta pogués tornar a l'estadi en aquest tram final de temporada.

Raphinha volia pagar, personalment, la multa que tenia la graderia d'animació del Barça, que ascendia a uns 21.000 euros. El brasiler s'ha guanyat els culers amb el seu talent decisiu al camp, però també amb accions com aquestes en què demostra que és un blaugrana més.

Segons va explicar 'Info Blaugrana' a X (abans Twitter), el col·lectiu en qüestió "va agrair el gest i va reconèixer que s'esperaven que algú com ell fes aquest pas pel club".