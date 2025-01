Lamine Yamal s'acomiada, adeu Barça, negocia amb el Real Madrid: prefereix el Bernabéu

Lamine Yamal, amb només 17 anys, s'ha convertit en la gran referència del FC Barcelona. Els aficionats, la directiva i els seus companys estan realment entusiasmats amb les seves actuacions, ja que cada cap de setmana deixa destells del gran potencial que atresora. El seu nivell és tan alt que fins i tot ja hi ha qui s'atreveix a comparar-lo amb el millor de tots els temps: Messi.

De moment ja ha guanyat el trofeu Kopa, que reconeix el millor futbolista jove del món, i també ha aconseguit èxits a nivell col·lectiu com la passada Eurocopa. Sens dubte, Lamine Yamal està destinat a marcar una època. Ara bé, per molt bo que sigui, Lamine no pot fer-ho tot sol, així que ha hagut de parlar amb Deco i Laporta per demanar el fitxatge del seu gran amic.

Sí, perquè Lamine Yamal és conscient de les necessitats del Barça i no dubtarà a utilitzar la seva influència perquè el vestidor segueixi creixent amb els millors jugadors del món. En aquest sentit, però, la joia de La Masia s'acaba de portar un disgust realment important. I és que el seu gran amic i soci a la Selecció Espanyola ja està negociant el seu traspàs al Real Madrid.

Lamine Yamal al·lucina

El passat estiu, Lamine Yamal es va coronar com un autèntic crack gràcies al seu paper a l'Eurocopa. El seu gol contra França a semifinals va donar la volta al món i va permetre al combinat nacional conquerir el seu tercer títol. A més, Lamine es va endur el premi a millor jugador jove del torneig, un reconeixement molt valorat.

Però més enllà de Lamine Yamal, l'altre nom propi de l'estiu va ser Nico Williams. L'extrem de l'Athletic també va completar una Eurocopa senzillament impressionant i va cridar l'atenció del FC Barcelona. Laporta i Deco van estar treballant sense descans durant diversos mesos, però finalment l'operació no va arribar a bon port i va quedar posposada per al pròxim mercat de fitxatges.

Ara bé, per sorpresa de Lamine Yamal, Nico Williams sembla que no vol esperar tant i ja està valorant altres destins. És cert que la seva prioritat és el FC Barcelona i que estaria encantat de jugar amb Lamine cada cap de setmana, però no tanca la porta a altres alternatives. I, en aquest sentit, el Real Madrid no és l'excepció.

Nico Williams negocia amb el Real Madrid

Nico Williams va establir una magnífica relació d'amistat amb Lamine Yamal i tots pensàvem que acabarien jugant junts al Barça. No obstant això, segons informa El Nacional, el representant del '10' de l'Athletic ja s'ha assegut a negociar directament amb el Real Madrid. A Florentino Pérez li encanten les seves habilitats, i en cas que Rodrygo o Vinícius acabin sortint, l'escollit és Nico Williams.

Lamine Yamal, per la seva banda, s'ha quedat a quadres després de conèixer la notícia. Esperava reunir-se amb el seu gran amic al Barça, però ara sembla gairebé impossible. Nico Williams no ha descartat jugar al Real Madrid, per la qual cosa l'opció del Camp Nou va perdent força.