Fabrizio Romano parla dels rumors de Heung-Ming Son i el Barça: 'Està confirmat...'

Fabrizio Romano és el principal referent informatiu del mercat de fitxatges. Les seves exclusives, filtracions i anuncis són molt esperats pels aficionats a causa de la seva gran fiabilitat. El seu famós "Here we go" s'ha convertit en la frase que dona llum verda als traspassos més importants del continent europeu.

Sense dubte, Fabrizio Romano ha d'estar molt atent a tot el que succeeix per ser el primer a informar, i precisament això és el que ha succeït recentment. En concret, els protagonistes de la seva última publicació són el Barça i l'estrella del Tottenham, Heung-Min Son. Deco busca un extrem de primer nivell per reforçar la parcel·la ofensiva, mentre que l'habilidós davanter sud-coreà acaba contracte aquest estiu, així que els rumors no han trigat a aparèixer.

De fet, portals com Mundo Deportivo han assegurat que Heung-Min Son ha estat ofert al FC Barcelona a través de diversos intermediaris. El '7' sembla que està disposat a tancar la seva etapa a la Premier League segons la font anteriorment esmentada i el club català podria ser el seu destí final. Un escenari que il·lusiona l'afició culer i sobre el qual ha volgut parlar Fabrizio Romano.

Fabrizio Romano parla sobre el de Heung-Ming Son i el Barça: 'Està confirmat...'

Està clar que Heung-Ming Son seria un reforç de luxe per al Barça. El sud-coreà suma 169 gols i 90 assistències des de la seva arribada al Tottenham la temporada 2014/2015, demostrant ser un autèntic crack. A més, el fet que pogués aterrar a cost zero al Camp Nou obliga Laporta i Deco a intentar el seu fitxatge.

Tanmateix, per sorpresa de tothom, Fabrizio Romano ha confirmat en quin equip jugarà Heung-Ming Son la pròxima temporada, i no serà el Barça. I és que el reputat periodista ha assegurat fa escassos minuts que el Tottenham ha activat la clàusula que permet renovar automàticament a Son. D'aquesta manera, el futur del sud-coreà passa pel Tottenham, descartant així l'opció de vestir la samarreta culer.

Deco troba algú millor que Heung-Ming Son

Després de l'anunci de Fabrizio Romano sobre Heung-Ming Son, el Barça ha canviat d'objectiu. I Deco, conscient que haurà de gratar-se la butxaca per complir amb les peticions de Flick, ja té els seus favorits. En concret, Rafael Leao i Luis Díaz.

El millor jugador de l'AC Milan no passa per un bon moment a Itàlia i ja porta diversos mesos sent relacionat amb el Barça. D'altra banda, el colombià del Liverpool exigeix una millora en les seves condicions contractuals, però de moment no han arribat. Per tant, Rafael Leao i Luis Díaz avancen posicions en la llista de desitjos de Deco.

Caldrà veure què succeeix finalment al Barça, però el que està clar és que Heung-Ming Son renovarà amb el Tottenham. Així ho ha confirmat Fabrizio Romano, qui ha filtrat la notícia aquest mateix matí. Ara tot queda entre Rafael Leao i Luis Díaz.