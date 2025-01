Lamine Yamal se despide, adiós Barça, negocia con el Real Madrid: prefiere el Bernabéu

Lamine Yamal, con solo 17 años, se ha convertido en la gran referencia del FC Barcelona. Los aficionados, la directiva y sus compañeros están realmente entusiasmados con sus actuaciones, pues cada fin de semana deja destellos del enorme potencial que atesora. Su nivel es tan alto que incluso ya hay quién se atreve a compararlo con el mejor de todos los tiempos: Messi.

De momento ya ha ganado el trofeo Kopa, que reconoce al mejor futbolista joven del mundo, y también ha cosechado éxitos a nivel colectivo como la pasada Eurocopa. Sin duda, Lamine Yamal está destinado a marcar una época. Ahora bien, por muy bueno que sea, Lamine no puede hacerlo todo solo, así que ha tenido que hablar con Deco y Laporta para pedir el fichaje de su gran amigo.

Sí, porque Lamine Yamal es consciente de las necesidades del Barça y no dudará en utilizar su influencia para que el vestuario siga creciendo con los mejores jugadores del mundo. En este sentido, sin embargo, la joya de La Masía se acaba de llevar un chasco realmente importante. Y es que su gran amigo y socio en la Selección Española ya está negociando su traspaso al Real Madrid.

Lamine Yamal alucina

El pasado verano, Lamine Yamal se coronó como un auténtico crack gracias a su papel en la Eurocopa. Su gol contra Francia en semifinales dio la vuelta al mundo y permitió al combinado nacional conquistar su tercer título. Además, Lamine se llevó el premio a mejor jugador joven del torneo, un reconocimiento muy valorado.

Pero más allá de Lamine Yamal, el otro nombre propio del verano fue Nico Williams. El extremo del Athletic también completó una Eurocopa sencillamente impresionante y llamó la atención del FC Barcelona. Laporta y Deco estuvieron trabajando sin descanso durante varios meses, pero finalmente la operación no llegó a buen puerto y quedó pospuesta para el próximo mercado de fichajes.

Ahora bien, para sorpresa de Lamine Yamal, Nico Williams parece que no quiere esperar tanto y ya está valorando otros destinos. Es cierto que su prioridad es el Barça y que estaría encantado de jugar con Lamine cada fin de semana, pero no cierra la puerta a otras alternativas. Y, en este sentido, el Real Madrid no es la excepción.

Nico Williams negocia con el Real Madrid

Nico Williams entabló una magnífica relación de amistad con Lamine Yamal y todos pensábamos que terminarían jugando juntos en el Barça. Sin embargo, según informa El Nacional, el representante del '10' del Athletic ya se ha sentado a negociar directamente con el Real Madrid. A Florentino Pérez le encantan sus habilidades, y en caso de que Rodrygo o Vinícius terminen saliendo, el elegido es Nico Williams.

Lamine Yamal, por su parte, se ha quedado a cuadros tras conocer la noticia. Esperba reunirse con su gran amigo en el Barça, pero ahora parece casi imposible. Nico Williams no ha descartado jugar en el Real Madrid, por lo que la opción del Camp Nou va perdiendo fuerza.