Nico Williams va ser el nom propi de l'estiu a Can Barça. L'habilidós extrem de l'Athletic es va destapar el curs passat amb grans actuacions a LaLiga, i va culminar la seva gran temporada aixecant l'Eurocopa. El seu rendiment va ser tan impressionant que va cridar l'atenció dels millors equips del continent.

Tanmateix, malgrat la brutal competència, el Barça era el gran favorit per fer-se amb els seus serveis. Durant tot l'estiu, Laporta i Deco van estar buscant la manera de fer front al fitxatge de Nico Williams, encara que van acabar topant-se de front amb la crua realitat. I és que el FC Barcelona no estava en disposició de desemborsar els 58 milions de la seva clàusula amb garanties, així que Nico va decidir rebutjar l'oferta culé.

I vist el vist tenia raó, ja que Dani Olmo, que va arribar en el seu lloc, no ha pogut ser inscrit i es passarà la segona meitat de la temporada a la graderia. Ara bé, malgrat això, el gran objectiu de Nico William continua sent el Barça i està disposat a esperar el que faci falta. Sap que continua sent el favorit de Laporta i Deco, però no esperava que l'opinió de Flick pogués truncar el seu gran somni.

Nico Williams assumeix que no anirà al Barça: Flick demana un altre fitxatge, ve des d'Alemanya

Nico Williams va perdre el tren del FC Barcelona la temporada passada i sembla complicat que pugui tornar a pujar-hi. Deco i Laporta estan disposats a donar-li una segona oportunitat, però Flick té altres plans. I és que el tècnic alemany, gràcies a la seva experiència al Bayern, té altres candidats en el seu punt de mira.

En concret, el gran desig de Flick és poder comptar amb Leroy Sané. L'extrem alemany acaba contracte aquesta mateixa temporada i continua sense renovar, per la qual cosa el Barça sembla una opció a tenir en compte. De fet, segons les últimes informacions, Sané ha rebutjat diverses ofertes de la Premier League esperant rebre la trucada de l'elenc culé.

Leroy Sané destaca per la seva velocitat, el seu regat i la seva capacitat per definir a prop de la porteria rival. Característiques que comparteix amb Nico Williams i que el converteixen en una opció molt atractiva. Mentre el crack de l'Athletic costarà al voltant dels 60 milions, l'extrem alemany podria arribar completament gratis el 2025.

Per tot això, Flick ho té clar. És cert que Nico Williams li agrada i que encaixaria perfectament en el seu pla de joc. Tanmateix, Leroy Sané, a qui ja coneix de la seva etapa al Bayern, sembla ser el favorit: és igual o millor que Nico i, a més, arribaria gratis.