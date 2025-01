Confirmat, adeu València, hola Barça, agrada a Flick: Eric García ho posa en safata

Eric García està vivint unes setmanes plenes de rumors sobre el seu futur. Vol seguir al Barça, però sembla que el club català, amb Flick al capdavant, té altres plans que podria executar al gener. El tècnic alemany és conscient de les debilitats que té la plantilla culé i vol posar-hi remei com més aviat millor; i per això ha demanat reforços per al gener.

Malgrat el que ha passat amb Dani Olmo, Flick sap que el Barça ha tornat a la norma del 1:1, així que podrà gastar el que ingressi en nous fitxatges. Un escenari idoni perquè Hansi executi la seva jugada mestra. Això sí, el principal afectat serà Eric García, la presència del qual es preveu clau per al que pot succeir en els pròxims dies.

Flick i Eric García, dues parts del mateix pla

A l'estiu, Flick va parlar amb Eric García per fer-li veure que comptava amb ell, i en els primers partits, el '24' va aparèixer com a titular a la zona medul·lar. Tanmateix, amb el pas de les jornades, les lesions li han impedit tenir certa regularitat i el seu futur ha quedat vist per a sentència. A més, la recuperació d'Araújo el deixa sense lloc al centre de la defensa, així que el club català ha pres una decisió.

En concret, tot fa indicar que Eric García té un peu i mig fora del Barça. I és que el Girona de Míchel està molt a prop de fer-se amb els seus serveis a canvi de 10 milions d'euros. Quantitat que, immediatament, Flick podria invertir en reforçar altres zones del terreny de joc, i per fer-ho s'ha fixat en el València.

Per tant, malgrat que Eric García vol quedar-se, Flick podria activar la seva sortida rumb al Girona per portar cares noves al vestidor culé. A la parcel·la defensiva, amb Araújo i Christensen gairebé recuperats, i amb Tah fitxat de cara al 2025, no fan falta més reforços. Tanmateix, en cas que el '24' acabi sortint, sí que seria necessari reforçar la posició de pivot.

Eric García fa tremolar el València

El curs passat, la directiva del FC Barcelona va estar buscant un migcampista durant molts mesos. Oriol Romeu no donava la talla i no tenia substitut. Ara, Marc Casadó està complint a la perfecció amb el rol per al qual va ser cridat, però Flick vol més i ja ha preguntat per un talent generacional del València.

Sí, perquè Javi Guerra continua estant a l'òrbita del Barça i Flick no veuria amb mals ulls la seva incorporació. En el seu dia es va parlar que l'Arsenal anava a oferir més de 50 milions per treure'l de Mestalla, mentre que Xavi també el tenia entre els seus grans favorits. I ara Eric García podria ajudar considerablement si marxa al Girona.

En cas que el central/pivot del Barça acabi sortint, el Barça rebria 10 milions que pot gastar en Javi Guerra. Flick ja ha donat l'ok a l'operació i ara només falta que les parts es posin a negociar. Veurem què succeeix.