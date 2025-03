Julián Álvarez envia un missatge que ressona a les oficines del Barça: 'Una ll...'

Julián Álvarez porta molts anys demostrant-li al món que té el talent suficient per convertir-se en un dels grans. L'argentí ha estat diversos anys a l'ombra de Haaland al Manchester City, però ara ha trobat el seu lloc. A la seva nova casa, el Metropolitano, està brillant més que mai.

Paral·lelament, el Barça ha estat lluitant contra els problemes financers, els quals ja han començat a reduir-se. Deco, Joan Laporta i la resta de la directiva comencen a contemplar les diverses opcions que hi ha al mercat. Julián Álvarez, que estava en l'òrbita dels catalans, ha llançat una indirecta una mica desconcertant per als de la Ciutat Comtal.

Julián Álvarez i el seu gran moment

El 2022, Julián Álvarez va fitxar pel City, provinent de River Plate, per un cost total de 21,4 milions. Encara que va fitxar pels anglesos, es va quedar uns mesos més com a cedit al club de la seva vida. Després d'agafar una mica més d'experiència, va aterrar al conjunt de la Premier League, en el qual Erling ja estava brillant.

Julián Álvarez no va aconseguir consolidar-se en l'onze inicial i el noruec es va mantenir per davant d'ell tot el temps. Al mundial de Qatar va començar a l'ombra de Lautaro, però es va acabar guanyant la titularitat a causa de les seves bones actuacions. Després de no ser valorat per Pep Guardiola, el davanter va acceptar l'oferta de l'Atlètic de Madrid i ara està en un gran moment.

En el que va de temporada (44 partits), Julián Álvarez porta 25 gols i 5 assistències. Fa uns dies, l'argentí va brillar davant Brasil i després va fer unes declaracions una mica polèmiques. Casualment, anaven dirigides directament cap a un futbolista del Barça.

Les declaracions de Julián Álvarez couen al Barça

Abans de l'Argentina-Brasil, Raphinha va afirmar que vencerien a Argentina sense problema i el to no va agradar als argentins. Després de la victòria dels argentins, Julián Álvarez va afirmar el següent: "Simplement crec que amb humilitat i treball dur vam fer un gran partit i els vam donar una lliçó".

Fa temps que la directiva del Barça està seguint de prop a Julián Álvarez, però se sap que està molt content a l'Atleti. A més, els de Simeone no deixaran que marxi per menys de 100 milions, que és una quantitat molt alta per al Barça en aquest moment. I per si no fos prou, les seves declaracions anaven directament per a Raphinha, per la qual cosa no han començat amb el millor peu si han de ser companys algun dia.