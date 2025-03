Julián Álvarez manda un mensaje que resuena en las oficinas del Barça: 'Una le...'

Julián Álvarez lleva muchos años demostrándole al mundo que tiene el talento suficiente para convertirse en uno de los grandes. El argentino ha estado varios años a la sombra de Haaland en el Manchester City, pero ahora ha encontrado su lugar. En su nueva casa, el Metropolitano, está brillando más que nunca.

Paralelamente, el Barça ha estado luchando contra los problemas financieros, los cuales ya han empezado a reducirse. Deco, Joan Laporta y el resto de la directiva empiezan a contemplar las diversas opciones que hay en el mercado. Julián Álvarez, que estaba en la órbita de los catalanes, ha lanzado una indirecta algo desconcertante para los de la Ciudad Condal.

Julián Álvarez y su gran momento

En 2022, Julián Álvarez fichó por el City, proveniente de River Plate, por un coste total de 21,4 millones. Aunque fichó por los ingleses, se quedó unos meses más como cedido en el club de su vida. Tras coger algo más de experiencia, aterrizó en el conjunto de la Premier League, en el cual Erling ya estaba brillando.

Julián Álvarez no logró consolidarse en el once inicial y el noruego se mantuvo por delante de él todo el tiempo. En el mundial de Qatar empezó a la sombra de Lautaro, pero se acabó ganando la titularidad debido a sus buenas actuaciones. Tras no ser valorado por Pep Guardiola, el delantero aceptó la oferta del Atlético de Madrid y ahora está en un gran momento.

En lo que va de temporada (44 partidos), Julián Álvarez lleva 25 goles y 5 asistencias. Hace unos días, el argentino brilló ante Brasil y después dio unas declaraciones algo polémicas. Casualmente, iban dirigidas directamente hacia un futbolista del Barça.

Las declaraciones de Julián Álvarez escuecen en el Barça

Antes del Argentina-Brasil, Raphinha afirmó que vencerían a Argentina sin problema y el tono no le gustó a los argentinos. Tras la victoria de los argentinos, Julián Álvarez afirmó lo siguiente: "Simplemente creo que con humildad y trabajo duro hicimos un gran partido y les dimos una lección".

Hace tiempo que la directiva del Barça está siguiendo de cerca a Julián Álvarez, pero se sabe que está muy contento en el Atleti. Además, los de Simeone no dejarán que se marche por menos de 100 millones, que es una cantidad muy alta para el Barça en este momento. Y por si fuera poco, sus declaraciones iban directamente para Raphinha, por lo que no han empezado con el mejor pie si tienen que ser compañeros algún día.