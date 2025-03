El Barça ha entrat en un estat de màxima preocupació per culpa de l'encreuament de declaracions entre Raphinha, extrem brasiler, i Leo Messi, llegenda culer, ara a l'Inter Miami. La idea del Barça era intentar fitxar Leo Messi perquè aquest inaugurés el nou Camp Nou, però veient com està la situació, el club culer ho dona per descartat. De fet, durant aquesta aturada de seleccions internacionals, molts jugadors d'Argentina i de Brasil s'han encarat, cosa que ha provocat un gran ambient de crispació i de tensió.

Això, per descomptat, també ha afectat el Barça, que no podrà comptar amb Raphinha per al partit de LaLiga EA Sports ajornat que es disputarà aquest pròxim dijous a Montjuïc. El Barça no només està preocupat per l'estat físic dels seus internacionals, també pateix per 'piques' extraesportius com el de Leo Messi i Raphinha, ambdós importants en la història culer. Raphinha va ser l'encarregat d'escalfar la prèvia del 'Clàssic' sud-americà entre Brasil i Argentina: el del Barça va dir que "marcaria i que el Brasil golejaria l'Argentina".

La veritat és que Raphinha va sortir calent i retratat del duel entre ambdues seleccions, que va acabar amb golejada (4-1) a favor de la selecció d'Argentina, que no va comptar amb Messi. Com era d'esperar, diversos futbolistes internacionals amb Argentina van reaccionar a les paraules de Raphinha després de la victòria, però en aquestes últimes hores ha entrat en escena el rei del futbol. Quan ningú ho esperava, ha aparegut Leo Messi, que no s'ha tallat a l'hora d'atacar Brasil i de respondre a Raphinha, actual capità del Barça de Flick.

Màxima preocupació al Barça, Raphinha ataca i Leo Messi respon: 'Sempre parlen'

"Sense dubte! Donar-los una pallissa! Al camp i fora del camp si cal!", va dir Raphinha en la prèvia del partit entre ambdós combinats. Les paraules de Raphinha van ser en una xerrada amb Romario, que va ser utilitzada per motivar a tots els argentins, que no van dubtar a contraatacar un cop es va guanyar el partit.

Van ser diversos els futbolistes d'Argentina que, durant la trobada de seleccions, van buscar picar i contestar a Raphinha. Ara bé, en aquestes últimes hores ha entrat en escena el millor jugador de tots els temps: Leo Messi.

Leo Messi no s'aguanta, ataca Raphinha i el Barça es preocupa: "Sempre parlant..."

Messi, que no va estar present en la convocatòria d'Argentina per unes molèsties físiques, va seguir les trobades des de casa seva i va contestar a Raphinha hores després de la golejada 'albiceleste'. "Dins, fora, on sigui amb aquesta Selecció. Sempre parlant amb futbol", va publicar Leo Messi al seu compte oficial d'Instagram.

A més, l'astre argentí també va felicitar tot el grup per la victòria que es va aconseguir contra Uruguai. "Felicitacions pel partidàs que vau fer ahir a la nit i també per la victòria contra Uruguai", va dir Messi. Argentina ja està classificada per al pròxim Mundial, però el Barça està una mica preocupat per aquest 'pique' dialectal entre el brasiler Raphinha, estrella culer, i Leo Messi, eterna llegenda blaugrana.