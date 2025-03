Julián Álvarez, davanter centre argentí de l'Atleti, s'ha convertit en una de les grans figures del futbol mundial i el club matalasser està disposat a tot per retenir-lo durant anys. Julián Álvarez ha enamorat l'afició de l'Atleti, que aquest passat dimecres es va quedar 'congelada' després de l'eliminació dels de Simeone a mans del Real Madrid. Tot i dir adeu a la Champions League, l'Atleti està encantat amb un Julián Álvarez que ja exigeix un fitxatge del Barça per seguir a l'Atleti amb Simeone.

El mercat de fitxatges està tancat, però l'Atleti ja està disposat a moure fitxa per satisfer un Julián Álvarez que vol que el club matalasser pesqui al Barça. Julián Álvarez està molt còmode a l'Atleti i no pensa en sortir, però vol que el bloc de Simeone sigui encara més competitiu i això passa per tancar un fitxatge. Aquest fitxatge en qüestió arribaria del Barça i seria una petició expressa de Julián Álvarez, davanter argentí que suma 22 gols en 43 partits aquesta temporada oficial amb l'Atleti.

L'Atleti del Cholo Simeone vol retenir, sigui com sigui, a Julián Álvarez, davanter argentí que tindrà moltes propostes per sortir del club matalasser durant aquest pròxim mercat de fitxatges. Julián Álvarez es vol quedar, però, com explicàvem, vol que la plantilla de Simeone millori per tornar a intentar guanyar la Champions League durant la campanya que ve. L'Atleti confirma que ho intentarà: Julián Álvarez demana un fitxatge arribat del Barça i Simeone intentarà convèncer el Barça perquè es pugui donar l'operació aquest mateix estiu.

Julián Álvarez demana un fitxatge del Barça per seguir a l'Atlètic: Simeone ja ho sap

Els números de Julián Álvarez són estratosfèrics: l'argentí suma 22 gols en la seva millor temporada des que juga a Europa. Tot i que ara ho està jugant tot, Julián Álvarez està deixant destells de crack mundial i està en condicions d'exigir millores a l'Atleti del Cholo Simeone. Julián Álvarez no exigeix grans fitxatges, però sí que ha demanat que un jugador del Barça s'uneixi a la plantilla de Simeone de cara al pròxim curs, clau per a ell.

Atleti i Barça tenen una bona relació i acostumen a intercanviar jugadors i fitxatges. Habitualment sempre surt guanyant l'Atleti, però en aquest cas, el Barça sortiria victoriós, ja que es desprendria d'un dels majors salaris del primer equip de Flick. Julián Álvarez no és molt de demanar, però vol comptar amb la presència d'un jugador TOP segons la seva opinió: té contracte al Barça i Simeone ja ho sap.

El jugador que vol Julián Álvarez per al seu Atleti no és altre que el defensa central francès Clément Lenglet, de 29 anys i amb contracte amb el Barça fins al 2026. El Barça vol desprendre's de Lenglet i l'Atleti ja sap que vol intentar retenir el defensa, que està cedit fins a final de temporada. Clément Lenglet i Julián Álvarez tenen una excel·lent relació i l'Atleti vol que la cosa segueixi fluint: l'argentí li ha demanat el fitxatge a un Simeone que ho aprova.