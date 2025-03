Oficial, Dani Olmo es lesiona l'abductor i el Barça fitxa el seu recanvi: 'És urgent'

Dani Olmo, migcampista espanyol del Barça, ha tornat a lesionar-se i, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, estarà de baixa durant les pròximes dues setmanes de competició oficial. Dani Olmo va ser titular contra Osasuna i fins i tot va marcar un gol de penal, però va haver de ser substituït al límit del descans per unes molèsties a l'abductor de la seva cama. Després del partit que el Barça va guanyar contra el conjunt navarrès, els metges del Barça van explorar la lesió de Dani Olmo i els mals pronòstics s'han confirmat: està lesionat.

A l'espera de més proves concloents, el Barça assegura que Dani Olmo es perdrà els pròxims 14 dies de competició, per la qual cosa el club culer buscarà fitxar per substituir-lo. Amb el mercat de fitxatges tancat serà complicat, però el Barça ja té la solució perfecta per rellevar Dani Olmo: el fitxatge està tancat, aquest divendres debutarà en l'entrenament. El Barça sap que s'acosta el tram decisiu de la temporada i vol comptar amb un futbolista del nivell ofensiu de Dani Olmo, però aquest està 'gafat' per les lesions.

Dani Olmo ha patit diverses lesions durant la present temporada, motiu pel qual el Barça ha decidit acudir al mercat de fitxatges. Dani Olmo, per la seva banda, es recuperarà de la seva lesió a l'abductor de la cama dreta durant dues setmanes, per la qual cosa no jugarà ni contra Girona ni contra Atlètic. Flick ja ho ha deixat clar: amb la lesió de Dani Olmo, que tampoc és molt greu, el Barça haurà de fitxar perquè el nivell no baixi en aquest tram fonamental.

Dani Olmo es lesiona i el Barça decideix fitxar d'urgència: una altra lesió més per part del migcampista de Terrassa

El calendari està molt atapeït i les conseqüències estan sent tant desastroses com visibles: l'últim a caure ha estat Dani Olmo, que es va lesionar aquest passat dijous. Dani Olmo és un sospitós habitual, però la veritat és que el calendari actual, ple de compromisos de clubs i de seleccions, obliga a estar al 2000% a nivell físic. Dani Olmo es cuida molt, però la seva complexió fa que sigui propens a lesionar-se, cosa que ha passat fins a 3 vegades durant aquesta mateixa campanya.

Dani Olmo té contracte en vigor i, per descomptat, seguirà jugant al Barça, però el club culer està obligat a reforçar la primera plantilla després d'aquesta nova lesió de l'egarenc. Dani Olmo, migcampista del Barça, s'ha lesionat i es perdrà, com a mínim, els pròxims 3 partits oficials del conjunt de Hansi Flick. El Barça va patir i molt per inscriure Dani Olmo i, ara que ja ho ha aconseguit, el migcampista s'ha lesionat i es perdrà els pròxims compromisos oficials del club.

Oficial, Dani Olmo es lesiona l'abductor i el Barça fitxa el seu recanvi: 'És urgent'

La lesió de Dani Olmo no és greu, però sí que comporta un risc, ja que la sobrecàrrega a l'abductor sol no tenir un temps de baixa estipulat. Amb tot això, el Barça sap que haurà d'acudir al mercat, ja que les competicions no cessen i el Barça no pot abaixar els braços. Hansi Flick no podrà comptar amb Dani Olmo, però sí que espera poder comptar amb un nou fitxatge en què està treballant el portuguès Deco, director esportiu del Barça.

La nova lesió de Dani Olmo facilita i molt la feina a un Deco que somia amb liderar el nou projecte esportiu del Barça de Flick, qui està a prop de renovar. La lesió de Dani Olmo no és greu, però Deco sap que el de Terrassa és fràgil a nivell físic i, per això, vol fitxar el que serà el seu recanvi. Aquest ja s'ha deixat estimar pel Barça i, segons ha pogut saber 'e-Notícies', ampliarà el seu contracte amb el Barça molt pròximament.

El gran beneficiat de la lesió de Dani Olmo serà un altre migcampista ofensiu, que està aprofitant els minuts de Hansi Flick i que renovarà el seu contracte amb el club culer. Aquest no és altre que Pablo Torre, que es convertirà en el 'últim fitxatge' del Barça en aquest final de temporada: el càntabre vol renovar i el Barça també vol renovar-lo. Si res es torça, Torre ampliarà la seva vinculació amb el Barça fins al 2030: és el gran beneficiat de l'última lesió de Dani Olmo, tocat de l'abductor dret.