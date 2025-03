Pere Romeu li dona les gràcies, adeu Reial Madrid: jugada mestra de Joan Laporta

El Barça Femení segueix endavant. La derrota davant el Reial Madrid a Montjuïc (1-3) continua sent un cop amarg, però l'equip no s'atura. Malgrat aquest entrebanc a la Lliga F, les noies de Pere Romeu continuen lluitant per tot, l'ambició segueix intacta, i no hi ha temps per a lamentacions.

El Barça es recupera a lo gran

La classificació a la següent ronda de la Champions era l'objectiu, i el Barça Femení ho va complir amb escreix. El marcador davant el Wolfsburg ho diu tot, les jugadores culers van demostrar que són imparables quan s'ho proposen. El 6-1 no només reflecteix una victòria aclaparadora, sinó també la resposta perfecta a una derrota dolorosa.

El Barça segueix el seu camí amb la mateixa ambició de sempre. Com cada temporada, l'objectiu és clar: guanyar tots els títols possibles. La Champions i la Lliga són la meta, i amb partits com aquest, l'equip demostra que no es rendeix fàcilment.

Un canvi de lideratge

La temporada del Barça Femení ha portat amb si diversos canvis importants, sent un dels més destacats l'arribada de Pere Romeu a la banqueta. Al principi, l'entrenador va ser objecte de dubtes per part de l'afició.

L'ombra dels grans entrenadors era pesada, però Pere Romeu va demostrar aviat que té el necessari per dirigir el Barça. La crítica inicial ha donat pas a la confiança, i el tècnic ha aconseguit connectar amb el vestidor. El seu lideratge està en creixement, i l'afició comença a valorar la seva capacitat per guiar aquest equip.

Adeu a una estrella del Barça

Un altre canvi important ha estat la sortida d'una jugadora clau en la història recent del club: Mariona Caldentey. La migcampista ha estat part fonamental de l'èxit del Barça durant anys, però aquest estiu va decidir buscar nous reptes.

Després de conquerir tot amb el Barça, Mariona es va unir a l'Arsenal, on espera continuar la seva carrera i sumar nous títols. Encara que el seu amor pel Barça mai desapareixerà, va decidir fer un pas endavant en la seva carrera.

La venjança de Mariona

Mariona no va trigar a mostrar per què és una jugadora de talla mundial. Als quarts de final de la Champions Femenina, l'Arsenal s'enfrontava a un Reial Madrid que liderava 2-0 des de l'anada. Pocs apostaven per una remuntada, però Mariona va aparèixer per tornar-li al Madrid el que mereixia.

En el partit de tornada, l'exblaugrana va ser clau en la victòria del seu nou equip. Amb la seva visió de joc i la seva capacitat per assistir, Mariona va marcar el segon gol de l'Arsenal i va ajudar el seu equip a aconseguir una històrica remuntada.

Va ser una venjança personal i la mostra que Mariona continua sent la jugadora que va brillar al Barça. Ara, disposada a derrotar el Madrid des d'una altra samarreta.