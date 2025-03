Jules Koundé parla amb Deco i ho deixa clar: 'Tinc 2 ofertes, però vull...'

Jules Koundé s'ha convertit en un dels millors laterals drets de l'actualitat i el seu nivell ho demostra. Encara que en principi el francès es desenvolupava com a central, una decisió de Xavi Hernández ho va canviar tot. L'exentrenador del Barça, que creia que podia aprofitar el futbolista pel costat dret, el va readaptar.

El Barça no s'ha pogut permetre grans incorporacions aquests últims anys i els seus entrenadors han hagut de fer malabars. Des que ha arribat Hansi Flick, l'equip funciona millor que mai i els resultats en lliga i Champions són el reflex perfecte d'això. Ara, Jules Koundé ha avisat a Deco que té dues ofertes, però també ha deixat clar quin és el seu desig.

Jules Koundé confirma l'interès de 2 gegants

Jules Koundé va arribar al Barça el 2022 amb l'esperança d'assentar-se a l'equip i a la seva selecció. Amb el transcurs dels partits, el francès ha acabat sent una peça clau; primer al centre de la defensa i després al costat. Durant la temporada passada, el nivell del futbolista com a central va anar baixant i va acabar a la banqueta alguna que altra vegada.

Xavi Hernández va creure que podia ser un bon lateral i a poc a poc el va anar readaptant fins avui en dia. Hansi Flick ha seguit amb el projecte que va començar Xavi i els resultats estan sent bons. Jules Koundé s'entén a la perfecció amb Lamine Yamal i la banda dreta del Barça és especialment consistent.

Jules Koundé ha parlat amb Deco perquè últimament està rebent diverses ofertes. El PSG està disposat a pagar 50 milions d'euros, ja que necessita millorar, urgentment, el seu costat dret. Alhora, el Chelsea, que no escatima en despeses, està preparant una oferta de 70 milions d'euros.

La petició de Jules Koundé a Deco

Deco està interessat a renovar el lateral, però les ofertes que hi ha al voltant de Jules Koundé són temptadores. Tot i així, se sap que el que vol Jules Koundé és renovar amb el Barça, equip en el qual vol seguir guanyant. Els de la Ciutat Comtal també estan pendents del que vol el defensor i allargaran el seu contracte fins al 2030.

Malgrat l'interès dels parisencs i el Chelsea, Deco apostarà per conversar amb Jules Koundé amb la intenció d'acostar posicions. Sent lateral, el culé ja porta 3 gols i 8 assistències en 41 partits. Encara que no podem donar res per fet encara, és molt probable que el francès renovi dins de poc.