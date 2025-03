ÚLTIMA HORA! Perilla la victòria del Barça contra Osasuna: 'Hi ha alineació indeguda'

El Barça podria perdre el partit contra Osasuna malgrat haver resolt el partit de LaLiga amb victòria (2-0) al terme dels 90 minuts de joc. Així ho explica Osasuna, que estudia emprendre accions legals per una possible alineació indeguda del Barça, que no hauria d'haver pogut jugar amb el defensa basc Iñigo Martínez. El Club Atlètic Osasuna estudiarà en les pròximes hores la possibilitat d'impugnar el partit contra el FC Barcelona, segons ha informat la 'Cadena COPE' aquest mateix dijous.

El club navarrès, que va perdre el partit ajornat corresponent a la jornada número 27 contra el Barça, demanarà més informació sobre la lesió d'Iñigo Martínez, ja que consideren que hi ha irregularitats. Segons els serveis jurídics de l'Osasuna, Iñigo Martínez no podia jugar després de ser desconvocat per Espanya per culpa d'una lesió.

Segons explica la 'Cadena COPE', Osasuna creu que el Barça podria haver incomplert una norma FIFA sobre el temps que ha de transcórrer després d'una baixa per lesió amb la Selecció. Aquest període és de cinc dies posteriors a l'últim partit de la finestra internacional, que va tenir lloc el passat diumenge 23 de març de 2025 entre Espanya i els Països Baixos.

Aquesta normativa contempla l'excepció que la Federació hagi alliberat el jugador, però això és precisament el que estudiarà Osasuna. En cas que no ho hagués fet i Iñigo Martínez no formés part de la concentració de la 'Roja' per lesió, el conjunt pamplonès impugnarà el partit.

Segons explica la 'Cadena COPE', el conjunt pamplonès creu que el central del Barça no hauria d'haver pogut tenir minuts. Iñigo Martínez va obtenir l'alta mèdica aquest mateix dijous i va ser titular en el partit de LaLiga EA Sports entre Barça i Osasuna.