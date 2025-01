Joan Laporta veta al Sevilla, ho regala al Betis: se'n va al gener, adeu Barça

Joan Laporta es caracteritza per anar sempre de cara i amb la veritat per davant. Mai ha amagat la complexa situació financera a la qual ha hagut de fer front, així com tampoc les solucions que ha anat provant des de fa mesos. El seu principal objectiu és tornar el FC Barcelona a l'elit del futbol europeu i, a poc a poc, ho està aconseguint.

El seu primer pas de cara a la present temporada va ser la contractació de Hansi Flick. L'alemany va arribar a la banqueta del Barça disposat a acceptar el repte de reconstruir el vestidor culer després del pas de Xavi Hernández. Però Joan Laporta no es va aturar aquí, i pocs dies després va presentar els dos únics fitxatges del curs: Dani Olmo i Pau Víctor.

Ambdós van arribar amb moltes ganes de demostrar el seu talent, però també van aterrar al Camp Nou advertits per Joan Laporta. El president va comunicar des del primer moment que les seves inscripcions no serien gens fàcils a causa de les regles de LaLiga. I ara, diversos mesos després, les conseqüències s'han fet realitat.

Joan Laporta ja sap què fer

Si res no canvia, ni Pau Víctor ni Dani Olmo podran tornar a enfundar-se la samarreta del Barça fins a final de temporada. LaLiga no ha acceptat la documentació presentada pel FC Barcelona i sembla realment complicat que Joan Laporta pugui capgirar la situació. De fet, al club català tan sols li queda esperar la resolució del CSD, organisme que podria concedir la cautelar i permetre ambdues inscripcions.

Ara bé, tot i que la possibilitat està damunt la taula, Joan Laporta s'ha trobat amb la negativa de diversos clubs de LaLiga. I, en concret, el Sevilla sembla que està pressionant fort perquè les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor no arribin a bon port. El club andalús considera que les regles estan per complir-les i no vol excepcions, postura a la qual Laporta ha respost de la millor manera.

En concret, el president del FC Barcelona ha decidit vetar el Sevilla. A partir d'ara, qualsevol negoci entre ambdues entitats és missió impossible: ja no tornarem a veure intercanvis de jugadors entre el Camp Nou i el Ramón Sánchez-Pizjuán. Així ho ha decidit Joan Laporta, qui, per més inri, ja ha començat a negociar amb el Betis.

Joan Laporta ho té clar: NO al Sevilla, SÍ al Betis

Pau Víctor està despertant interès en molts equips de LaLiga, i tant Sevilla com Betis estan a la llista. No obstant això, Joan Laporta farà el que estigui a la seva mà per evitar que l'ex del Girona acabi jugant a les ordres de García Pimienta a la capital hispalense. De fet, està disposat a afavorir el Betis només per tornar el cop.

De moment, encara que no estigui inscrit, Pau Víctor continua sent jugador del FC Barcelona per contracte. Per tant, en cas de sortir al gener, Joan Laporta tindrà l'última paraula. Betis i Sevilla ho saben.