El Barça és a poques hores de disputar les semifinals de la Supercopa d'Espanya, però això no impedeix que Joan Laporta segueixi estudiant el mercat de fitxatges amb molta atenció. El Barça ja pot operar sota la regla de l'1:1 de LaLiga EA Sports, per la qual cosa la idea del club culer és acudir al mercat de fitxatges aquest mateix hivern. El Barça no aspira a signar grans figures, però sí que somia amb el fitxatge del nou James Rodríguez, que arribaria al club aquest gener després de rebutjar el PSG i Chelsea.

El Barça afronta mercat de fitxatges hivernal amb diversos objectius ambiciosos i el principal passa per lligar el fitxatge del nou James Rodríguez, que dirà adeu a PSG i Chelsea. Tot i que el Barça està focalitzat en segellar les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor, el club segueix estudiant el mercat de fitxatges, ja que pot operar amb normalitat. En aquest sentit, el Barça ja li guanya la partida a Chelsea i PSG i es porta el nou James Rodríguez, valorat en 35M€ i amb propostes de futur molt suculentes.

El mercat de fitxatges està obert i el Barça, per primera vegada en anys, podrà operar sota la norma de l'1:1, que indica que es podrà gastar tant com s'ingressi. Aquesta nova situació convida a l'optimisme a Can Barça, ja que es podrà aspirar a tancar el fitxatge del nou James Rodríguez, que agrada i molt a París i a Chelsea. Tot i l'interès més que real i formal per part de PSG i Chelsea, el Barça confirma que el nou James Rodríguez s'ha decantat per ser culer aquest gener.

El Barça confirma el fitxatge del nou James Rodríguez: diu adeu a Chelsea i PSG, està tot tancat

El Barça segueix immers en el caos derivat de les no inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor, però Joan Laporta segueix somiant en gran i això passa per fitxar. El president del Barça s'ha marcat un gran repte per a aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern: vol anar amb tot pel fitxatge del nou James Rodríguez. El Barça, després de mesos d'incertesa, tornarà a operar amb l'1:1 i això significa que podrà gastar tants diners com ingressi: hi haurà vendes per fer-li lloc al nou James Rodríguez.

La rivalitat entre Barça, Chelsea i PSG està més viva que mai, també als despatxos, on aquests clubs es disputen fitxatges cridats a ser més que determinants. El nou James Rodríguez és el desig de pràcticament tota Europa, però el Barça confirma que lidera la batalla i que, si res es torça, el fitxatge es farà oficial pròximament. PSG i Chelsea ja saben que, una vegada més, el Barça està a res de tancar un altre fitxatge d'una magnitud important: recorda a James Rodríguez i només costa 35 milions.

Ni PSG ni Chelsea, el nou James Rodríguez tria fitxar pel Barça, 35M, confirmat

El Barça no travessa un gran moment reputacional, però la voluntat del nou James Rodríguez ha estat vital perquè el club culer hagi pogut tancar el fitxatge aquest mateix hivern. El Barça espera tancar algunes vendes aquesta setmana i vol apuntalar el seu centre del camp amb el nou James Rodríguez, qui tenia moltes ofertes, especialment de Chelsea i PSG francès. La predisposició del nou James Rodríguez ha estat clau, però també ha estat important la tasca de Joan Laporta, encarregat de liderar una operació que rondarà els 35 milions d'euros.

El Barça ha posat el focus en un autèntic '10' que recorda, com indiquem anteriorment, al colombià James Rodríguez, que aquest mateix dimarts deixarà de jugar al Rayo Vallecano. El Barça busca aquest tipus de futbolista i, de fet, ja l'ha trobat i tancat, per 35 milions d'euros segons ha pogut saber 'e-Notícies' en exclusiva. "Anirem al mercat per reforçar la plantilla, costi el que costi", asseguraven fonts del Barça, que ara ja confirmen l'operació que vincula els culers amb el nou James Rodríguez.

Quin futbolista ha fitxat el Barça per 35 milions d'euros? Doncs, pel que sembla, el Barça ja té molt encarat el fitxatge d'un futbolista que recorda força al colombià James Rodríguez. Parlem, més concretament, de Kevin Serna, futbolista colombià i nacionalitzat peruà de 26 anys que juga al Fluminense brasiler. El Barça busca perfils ofensius i s'ha fixat en Serna, que arribaria amb fitxa del filial amb l'objectiu de créixer i posar-se a les ordres de Flick aquesta temporada.