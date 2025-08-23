Resposta de Marc Casadó als rumors sobre la seva sortida del Barça: 'El que vull...'
Marc Casadó es pronuncia clarament sobre el seu futur al Camp Nou!
Hansi Flick va ser el protagonista de la passada temporada amb el Barça, el tècnic amb els seus mètodes, va tornar l'alegria a l'afició blaugrana. El tècnic va confiar des del primer moment en La Masia i diversos dels seus talents van començar a jugar assíduament. Aquest va ser el cas de Marc Casadó, que amb Xavi Hernández va tenir un protagonisme residual, tot i que li va donar l'oportunitat de debutar amb el primer equip blaugrana.
Amb Hansi Flick a la banqueta, i amb una onada important de lesions, el tècnic alemany no va dubtar a apostar per Marc Casadó. El migcampista català, al pivot defensiu jugant al costat de Pedri, va formar una gran dupla que va funcionar a la perfecció. Amb 22 anys, Casadó va demostrar una gran maduresa i solidesa tàctica, convertint-se en el millor recuperador de pilotes de l'equip.
Hansi Flick ha elogiat en diverses ocasions l'esforç i el compromís de Casadó al camp; les seves grans actuacions no han passat desapercebudes. Diversos són els equips europeus que desitgen incorporar el jugador a les seves respectives plantilles. El Barça té un dilema: una gran venda que pugui solucionar molts dels seus problemes i la marxa d'un jugador estimat per l'afició format a La Masia.
Marc Casadó amb pretendents a la Premier League
L'equip blaugrana torna a ser focus d'atenció al mercat de fitxatges, i en aquesta ocasió, el protagonista és el canterà Marc Casadó. El migcampista ha despertat un gran interès del Chelsea, que està disposat a desemborsar una quantitat propera als 50M per fitxar-lo. Joan Laporta és conscient que una venda d'aquesta magnitud tindria una incidència molt positiva per a l'economia del club.
El debat dins la directiva existeix: d'una banda, la venda significaria acabar d'arrel amb els problemes d'inscripcions existents. D'altra banda, Hansi Flick no és partidari de la venda de Casadó per la importància del jove en el seu projecte. Tanmateix, el tècnic alemany aposta per la titularitat de Frenkie De Jong, que estaria a prop de renovar.
El Barça estudia la venda de Marc Casadó
Per la seva banda, el jugador no ha romàs callat respecte als últims rumors i ha deixat clar que el que vol és quedar-se. Per la seva banda, el club està estudiant seriosament la venda del jugador; ingressar 50M significaria una gran injecció de liquiditat. El club fa temps que està immers en una greu situació financera que provoca uns marges de maniobra molt limitats.
El Chelsea, per la seva banda, veu en Marc Casadó un jove amb talent que pot adaptar-se perfectament a la Premier per la seva intensitat física i intel·ligència tàctica. L'oferta del Chelsea situa el Barça en una posició complicada i difícil: desprendre's de Casadó és fer-ho d'un futbolista que encarna l'esperit de La Masia. Els pròxims dies es perfilen clau per saber si Casadó posa rumb a la Premier o finalment es queda al Camp Nou.
