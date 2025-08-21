Penedit d’haver gastat 55 milions: Joan Laporta i el fitxatge que no cal
Hansi Flick troba les solucions dins la plantilla, descarta altres incorporacions
El fitxatge de Nico Williams ha estat un assumpte que ha portat cua a Can Barça, convertint-se en el gran culebrot de l’estiu passat. Culebrot que ha continuat en el present mercat de fitxatges però que l’extrem navarrès va posar fi renovant sorprenentment amb l’Athletic i avortant la seva sortida del club basc. Els arguments que el club donava pel seu fitxatge eren que Nico partiria de la zona esquerra i es volia donar a Raphinha més llibertat entre línies.
La competència en la demarcació de mitjapunta està adquirint un ressò sorprenent, el pols entre Dani Olmo i Fermín està servit. Mentrestant, Raphinha continua sent intocable a la dreta, posició en la qual la temporada passada va enlluernar tothom amb el seu altíssim nivell. La pugna entre Olmo i Fermín, sumada a altres alternatives tàctiques, demostra que el fitxatge de Nico Williams no era necessari.
Dani Olmo i Fermín segueixen pugnats per un lloc a l’onze titular, encara que Dani Olmo partia com a favorit a la pretemporada. Tanmateix, l’actuació de Fermín al Gamper va trastocar, i de quina manera, els plans i expectatives de Flick. D’aquesta manera, Fermín López va ser l’escollit en el primer onze de la temporada per enfrontar-se al Mallorca a Son Moix.
Fermín emergeix després del Gamper i és titular a Mallorca
Fermín es va endur tota l’atenció de Flick en brillar al Gamper contra el Como italià marcant dos gols. La seva actuació li va atorgar la titularitat en l’inici de Lliga encara que va ser efímera, ja que després del descans va ser substituït per Dani Olmo. El de Terrassa va aportar més criteri quan el rival va tancar espais en el joc i es feia més complicat jugar.
La lògica tàctica de Flick va quedar reflectida en aquest moviment de banqueta: Olmo, amb els seus moviments entre línies, pot resultar més determinant. El debat segueix obert, ja que la irregularitat d’Olmo a causa dels seus problemes físics es contraposa amb la frescor de Fermín López. Segurament, Flick anirà rotant els dos jugadors a l’onze inicial segons les necessitats tàctiques de cada partit.
Dani Olmo entre el talent i la fragilitat físic-mental
No és cap secret que Dani Olmo té una tendència manifesta a lesionar-se, ja li va passar en la seva etapa a Leipzig. Dani Olmo combina períodes de gran talent amb absències prolongades per lesions musculars, cosa que és un greu hàndicap per a la seva regularitat. Olmo tendeix a revolucionar l’equip quan entra des de la banqueta, però la seva tendència a lesionar-se limita la seva fiabilitat.
Ningú discuteix la gran qualitat del jugador de Terrassa, però les seves contínues lesions són un problema per al staff tècnic. El Barça va fer una gran inversió en el jugador català abonant gairebé 60M al Leipzig i els seus continus problemes físics posen en escac el seu rendiment. Raphinha pot ser una altra alternativa a la mitjapunta si el britànic Rashford acaba tenint continuïtat a la banda esquerra.
Més notícies: