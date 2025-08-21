Joan Laporta está siendo duramente criticado por varios estamentos del barcelonismo, sobre todo por el tema de las inscripciones y por el regreso, por ahora frustrado, al nuevo Camp Nou. A pesar de que Joan Laporta ha logrado que el Barça vuelva a ser campeón, está recibiendo comentarios negativos, a los que el presidente ha querido responder con una renovación bestial. Además de sufrir para inscribir a los nuevos fichajes, Joan Laporta también lo está pasando mal por la situación de un Marc Casadó que podría salir en este final de mercado.

El Barça no quiere dejar escapar a Marc Casadó, pero la situación económica podría obligar a Joan Laporta a tomar una decisión complicada: ofrecen 30 millones por el centrocampista catalán. El Barça y, sobre todo Laporta, cuenta con Marc Casadó y con Bernal, pero se ha querido responder a las críticas anunciando la renovación de uno de los mejores del equipo. Marc Casadó tiene opciones de ser vendido, pero Joan Laporta se ha asegurado la continuidad de uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición: renovado hasta 2031, es oficial.

Joan Laporta no está pasando por su mejor etapa como presidente del Barça, pero confía en poder revertir la situación anunciando la renovación del mejor: ni Marc Casadó ni Marc Bernal. Joan Laporta afronta el tramo final del mercado de fichajes y lo hace con mucha ilusión: el regreso al Camp Nou podría ser una realidad, al igual que una renovación TOP. Ni Marc Casadó ni Bernal: el presidente del Barça, Joan Laporta, cierra la continuidad de uno de los futuros ganadores del Balón de Oro que entrega France Football.

Joan Laporta rompe su silencio, ni Marc Casadó ni Bernal, renueva al mejor hasta 2031

Ni Casadó ni Bernal, el Barça ya hace oficial, en 'petit comité', la renovación del mejor jugador de la pasada temporada, que extenderá su contrato hasta junio de 2031, salvo sorpresa. Joan Laporta fue criticado, especialmente durante el pasado mercado de fichajes, pero el presidente se está ganando el pan con renovaciones como la que acaba de cerrar: el mejor se queda. El Barça ha empezado con buen pie la Liga española, pero ahora el objetivo de Joan Laporta pasa por apuntalar la plantilla, que deberá renovar a piezas importantes.

Tras las renovaciones de Jules Koundé, Pedri, Gavi o Ronald Araújo, el siguiente en pasar por los despachos será el brasileño Raphinha, que tiene contrato hasta 2028, pero que lo ampliará. Raphinha ya renovó su contrato en mayo de 2025, pero ahora el Barça, liderado por Laporta, quiere extender esta vinculación hasta 2031, con una mejora poco importante del contrato en cuestión.

Raphinha renueva una vez más: "Culer hasta 2031 gracias a Joan Laporta..."

Las cifras del nuevo contrato de Raphinha serán casi iguales, pero el Barça ha querido extender la vinculación con el brasileño, cuyo rendimiento está siendo muy bueno en este arranque liguero. Raphinha llegó al Barça en 2022 con la máxima ambición de convertirse en el extremo izquierdo de referencia del equipo y, tres años después, aspira a ser Balón de Oro.

Joan Laporta lo confirma: está renovado hasta 2031, ni Marc Casadó ni Bernal son tan importantes como el extremo izquierdo titular del FC Barcelona. El Barça tiene previsto hacer oficial esta renovación en las próximas semanas: Joan Laporta rompe su silencio y lo hace renovando al mejor jugador del Barça hasta junio de 2031.