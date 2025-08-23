Pep Guardiola li va donar l’oportunitat de brillar i va acabar a Qatar: 'El seu fitxatge...'
El jugador format al Barça que ara juga a Qatar i que va debutar amb Pep Guardiola!
Parlar de Pep Guardiola és parlar d'un mite i llegenda blaugrana, com a jugador ho va guanyar tot i com a entrenador encara més. Entre 2008 i 2012 el Barça va viure la millor època de la seva història, amb Pep Guardiola a la banqueta es va apostar clarament per La Masia. Es van guanyar 14 títols desplegant un futbol de somni que encara molts guarden a les seves retines
En aquells anys, Pep Guardiola va portar el Barça al cim del futbol mundial amb un estil de joc innovador, agosarat i vistós. Guardiola va heretar un equip amb talent que havia perdut el rumb i no li va tremolar el pols per prendre decisions dràstiques. Més enllà dels títols, el que realment va definir l'equip de Guardiola va ser la capacitat per oferir un futbol espectacular que va enamorar milions arreu del món
Molts van ser els jugadors de La Masia que va fer debutar el tècnic de Santpedor durant els anys que va ocupar la banqueta blaugrana. Un d'aquests jugadors va ser el defensa nascut a Lloret de Mar, Marc Muniesa, que ara juga des de fa cert temps a Qatar. Va créixer i va debutar de la mà de Guardiola, als seus 33 anys, encara creu que té corda per estona
El debut de Muniesa amb el Barça
El debut del jugador gironí es va produir el 2009 i es va donar la circumstància que va ser expulsat i va abandonar entre plors el Camp Nou. Un debut agredolç per al jugador català que encara recorda, com si fos ahir, el seu debut amb el primer equip. La seva carrera al Barça va estar marcada per la desgràcia, sent juvenil es va trencar els creuats i el 2012 es va tornar a lesionar de gravetat al genoll
Aquests greus contratemps van ser claus perquè el canterà no pogués assentar-se al primer equip i al final va acabar sortint de l'entitat. A partir d'aquí, va viure una muntanya russa, primer a la Premier amb el Stoke City, tornant després a jugar a la Lliga amb el Girona. Posteriorment, va decidir acceptar una oferta de Qatar, després va acabar a Dinamarca per tornar a jugar actualment a Qatar amb l'equip de l'Al-Shahania FC
El futbol a Qatar
Per a Muniesa és la seva segona experiència a Qatar on ja va estar després de jugar amb el Girona. El seu actual equip, l'Al-Shahania, entrenat també per l'espanyol Santi Denia, és un club modest que aspira a mantenir-se a la categoria. Per a Muniesa, marxar a jugar a Qatar ja no és sinònim de retirar-se amb un bon contracte
Els joves se senten atrets cada cop més per contractes llargs de 4 o 5 anys amb unes condicions econòmiques difícils de rebutjar. Exemples com Gabri Veiga o el recent del canterà culer Pau Prim de 18 anys, sorprenen però són cada cop més habituals. Per a Muniesa, per a ells és una experiència important i acaba sent un trampolí per a la seva sortida a lligues més competitives
