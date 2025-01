Joan Laporta recibe la llamada del Villarreal y se lo piensa: 'Marcelino quiere a...'

Joan Laporta se ha consolidado como una figura clave en la historia reciente del FC Barcelona. Desde que asumió la presidencia ha hecho lo imposible para salvar al club de una crisis económica sin precedentes. Últimamente, más allá de lograr la inscripción de Dani Olmo también ha devuelto al Barça a la norma 1:1, permitiendo gastar lo mismo que ingresa.

Sin embargo, para lanzarse a por los fichajes deseados, Joan Laporta sabe que antes es necesario vender. En este sentido, nombres como Ansu Fati o Frenkie de Jong han estado sobre la mesa en las últimas semanas. No obstante, un nuevo candidato para dejar el Barça ha aparecido en escena y el Villarreal está muy interesado en hacerse con sus servicios.

Joan Laporta es consciente del interés del Villarreal

Joan Laporta quiere mantener la competitividad en la plantilla culé, así que no forzará ninguna salida salvo petición expresa de Hansi Flick. Ya hemos visto lo que está pasando, por ejemplo, con Ansu Fati, que sigue en plantilla pese a no contar con minutos. Sin embargo, todo hace indicar que Andreas Christensen no tendrá la misma paciencia que el '10'.

El central danés, clave el año pasado con Xavi, solo ha podido jugar un partido a las órdenes de Hansi Flick. Un factor que, sumado a la enorme competencia en la zaga, obliga a Joan Laporta a buscarle una salida lo más rápido posible. En la Premier League tiene varias novias, pero parece que el favorito para cerrar su fichaje es el Villarreal.

El interés del Villarreal en Andreas Christensen surge tras la necesidad de encontrar un sustituto para Juan Foyth, quien podría salir del equipo amarillo. Marcelino ve en el central danés una opción ideal para reforzar la zaga. Por su parte, Joan Laporta no vería con malos ojos su salida.

El Villarreal sueña con Andreas Christensen

El posible traspaso de Andreas Christensen no solo aliviaría la masa salarial del Barça, sino que también generaría ingresos que podrían destinarse a nuevos fichajes. Joan Laporta y Deco trabajan en posibles incorporaciones, pero son conscientes de que el equilibrio económico sigue siendo una prioridad. Si el Villarreal concreta su interés con una oferta adecuada, el club azulgrana podría considerar la operación.

Con el Barça operando bajo la norma 1:1, las decisiones en el mercado de fichajes serán clave para el futuro del club. La posible venta de Andreas Christensen al Villarreal es solo una de las muchas operaciones que Joan Laporta y su equipo deberán gestionar. Las próximas semanas serán determinantes para definir el rumbo del FC Barcelona y fortalecer un proyecto que busca volver a la élite europea.