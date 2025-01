Millor que Marcus Rashford i beneït per Pep Guardiola: fitxatge de luxe per al Barça

Marcus Rashford, davanter del Manchester United, ha sol·licitat la seva sortida a causa de la disminució del seu protagonisme sota la direcció d'Amorim. Des de fa setmanes, el seu entorn ha estat en converses amb el Barça per a una possible cessió fins al final de la temporada. No obstant això, les elevades exigències salarials del jugador i la falta de sortides a la plantilla catalana han complicat l'acord.

Obstacles en l'operació Marcus Rashford

El Barça enfronta restriccions financeres que dificulten la incorporació de nous jugadors sense abans alliberar massa salarial. Encara que s'ha tancat la venda d'Unai Hernández a l'Al-Ittihad, aquesta mesura podria no ser suficient per cobrir el salari de Marcus Rashford. A més, Deco i Laporta necessiten donar sortida a algun jugador de la primera plantilla per fer espai al davanter anglès.

Davant aquestes dificultats, el Barça ha explorat alternatives al mercat de fitxatges. Una opció que ha guanyat força és la d'un crack del Manchester City que s'ha ofert per jugar al FC Barcelona en les últimes hores. Parlem de Jérémy Doku, fitxat per Pep Guardiola fa un any per 60 milions d'euros i que ha vist reduït el seu protagonisme després de l'arribada de Marmoush.

Jérémy Doku: una alternativa atractiva

Doku és un extrem de 22 anys conegut per la seva velocitat, regat i capacitat per desequilibrar en l'un contra un. Aquestes característiques encaixen perfectament en l'estil de joc del Barça, que busca profunditat i desbordament per les bandes. A més, la seva joventut i projecció el converteixen en una aposta de futur interessant per al club català.

Comparat amb Marcus Rashford, Doku podria representar una opció més viable econòmicament. El seu salari és més assequible i la fórmula de cessió amb opció de compra s'ajusta millor a les possibilitats financeres del Barça. A més, el seu desig de tenir més protagonisme l'ha portat a oferir-se directament al FC Barcelona, cosa que indica que té moltes ganes de venir.

La situació de Marcus Rashford i Jérémy Doku reflecteix les dificultats que enfronta el Barça al mercat de fitxatges actual. Les limitacions financeres obliguen la directiva a buscar solucions creatives i a valorar detingudament cada incorporació. La possible arribada de Doku podria aportar frescor i dinamisme a l'atac culer, sempre que s'aconsegueixi encaixar l'operació dins dels marges econòmics del club.

Per la seva banda, Pep Guardiola, conscient de l'enorme qualitat de Jérémy Doku, haurà de valorar què fer. Sap que el belga vol marxar i que li agradaria recalar al Barça. Un escenari complex per al tècnic del Manchester City, que necessita solucions després d'un inici de curs molt complicat, no més problemes.