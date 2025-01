Destí sorpresa per a Andreas Christensen: se'n va del Barça, segueix a LaLiga

Andreas Christensen, defensor danès del Barça, va ser una peça clau la temporada passada sota la direcció de Xavi Hernández. El seu rendiment com a pivot defensiu va aportar solidesa a l'equip, consolidant-se com un baluard a la medul·lar culé. Tanmateix, la present campanya ha estat tot un desafiament per al jugador a causa de les lesions.

Una temporada marcada per les lesions

A l'inici de la temporada 2024-2025, Christensen va patir una tendinopatia a l'Aquil·les, cosa que el va mantenir allunyat dels terrenys de joc durant mesos. La seva única aparició va ser en la primera jornada de LaLiga contra el València, on va disputar 25 minuts. I ara, després de rebre l'alta mèdica i reintegrar-se als entrenaments, una nova lesió al soli de la cama dreta l'apartarà durant aproximadament tres setmanes.

Malgrat la seva limitada participació, l'absència prolongada d'Andreas Christensen va permetre al Barça inscriure Dani Olmo a la plantilla, aprofitant l'alliberament de massa salarial. Aquesta maniobra va ser crucial per reforçar l'atac de l'equip en el primer tram de la temporada.

La competència obliga a Andreas Christensen a buscar solucions

Amb la recuperació de Ronald Araújo i la continuïtat d'Eric García, la defensa del Barça compta amb opcions sòlides. La reiterada absència d'Andreas Christensen, sumada a la consolidació dels seus companys, ha portat la directiva a considerar la seva sortida. Aquesta decisió busca optimitzar la plantilla i alleugerir la massa salarial del club.

En aquest sentit, l'Atlètic de Madrid, sota la direcció de Simeone, ha mostrat interès a incorporar Andreas Christensen a les seves files. L'estil defensiu i disciplinat del danès encaixaria en la filosofia de joc del conjunt matalasser. A més, la seva experiència a LaLiga i en competicions europees aportaria un valor afegit a l'equip madrileny.

Andreas Christensen se'n va amb Simeone?

En l'esquema de Simeone, que sol emprar una defensa sòlida i compacta, Andreas Christensen podria exercir un rol fonamental. La seva capacitat per anticipar-se, joc aeri i versatilitat li permetrien adaptar-se tant a una línia de quatre defensors com a una defensa de tres centrals. Aquestes qualitats serien valuoses per reforçar la rereguarda de l'Atleti.

Quant a l'aspecte econòmic, s'estima que el traspàs de Christensen podria tancar-se per una xifra inferior als 20 milions d'euros. Donat el seu historial de lesions recents, el Barça estaria disposat a negociar en aquest rang per facilitar la seva sortida i equilibrar les seves finances. Simeone, per la seva banda, veient l'èxit que ha tingut l'operació de Lenglet, cedit pel Barça, intentarà que Christensen s'uneixi a l'Atleti.