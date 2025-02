La resposta de Ronald Araújo a la Juventus fa un gir de 180º: 'Si Xavi Hernández...'

Ronald Araújo, el defensa central uruguaià de 25 anys, ha estat una peça clau en la defensa del Barça des del seu ascens al primer equip el 2019. La seva solidesa defensiva i lideratge al camp li han guanyat el reconeixement d'aficionats i experts per igual. No obstant això, la temporada actual ha presentat desafiaments significatius per al seu futur.

Durant la Copa Amèrica de l'estiu passat, Araújo va patir una lesió al tendó de la cuixa de la seva cama dreta que va requerir intervenció quirúrgica. Aquesta lesió el va mantenir allunyat dels terrenys de joc durant diversos mesos, afectant la seva continuïtat i participació en l'equip. Al seu retorn, sota la direcció del nou tècnic alemany, Hansi Flick, no ha recuperat el protagonisme que tenia abans, veient-se relegat a la banqueta.

Interès de la Juventus i rumors de traspàs

Davant la falta de minuts assegurats, la Juventus de Torí va mostrar un seriós interès a fitxar Ronald Araújo durant aquest mateix mercat de gener. Segons els informes, Araújo hauria donat el vistiplau a una possible transferència, fins i tot es va esmentar que l'acord podria haver-se tancat per una xifra propera als 50 milions. No obstant això, després d'una reunió amb Deco, el futur del charrúa va canviar.

Malgrat els rumors de sortida, Araújo va sorprendre en renovar el seu contracte amb el Barça fins al 2031. Això sí, el que ha cridat l'atenció és la inclusió d'una clàusula de rescissió de 65 milions, xifra que podria ser assequible per a grans clubs interessats en els seus serveis. De fet, es rumoreja que la Juventus tornarà a intentar el seu fitxatge a l'estiu gràcies a aquesta clàusula, i la figura de Xavi Hernández; sí, Xavi Hernández, pot ser decisiva.

La resposta de Ronald Araújo a la Juventus: "Si Xavi..."

La relació entre Xavi Hernández i Ronald Araújo no va acabar de la millor manera possible. El central, gran assenyalat en l'eliminació davant el PSG, va anar perdent la confiança de l'entrenador amb el pas dels mesos i va acabar sent relegat a la banqueta. A més, un whatsapp filtrat en què apareixia Araújo com a possible descart de Xavi va ser la sentència segons explica Culemanía.

I ara molt s'ha especulat amb la possible destitució de Thiago Motta com a entrenador de la Juventus a causa dels resultats irregulars de l'equip. Sabent això, Xavi Hernández, qui va ser apartat del seu càrrec al Barça, ha estat vinculat recentment com a possible successor a la banqueta turinesa.

I Ronald Araújo, davant tal escenari, ha deixat clar segons publica Don Balón que no consideraria unir-se a la Juventus si Xavi Hernández assumeix el càrrec d'entrenador.