Arriba la felicitat al Barça: palanca de 55 milions, Raphinha és el gran culpable

Raphinha, extrem brasiler del Barça, està sent una peça clau en el rendiment de l'equip aquesta temporada. A LaLiga 2024/2025 ha disputat 21 partits, anotant 12 gols i proporcionant 8 assistències. La seva capacitat per desequilibrar defenses i generar oportunitats està sent fonamental per als recents èxits del conjunt culé.

Però si a LaLiga ha donat tot un curs de com jugar a futbol, a la UEFA Champions League Raphinha ha anat un pas més enllà mostrant un nivell realment sobresortint. Ha participat en 8 encontres, sumant 8 gols i 4 assistències. La seva actuació més destacada va ser el 'hat-trick' contra el Bayern Munic, partit en què va liderar el Barça cap a una victòria crucial.

Raphinha regala al Barça molts milions amb el seu paper a la Champions

Gràcies al gran rendiment estel·lar de Raphinha, el Barça ha aconseguit classificar-se per als vuitens de final de la Champions League en segona posició. L'equip català va sumar 19 punts, amb una diferència de gols de +15, assegurant el seu pas a la següent fase i evitant la ronda prèvia per quedar entre els 8 primers.

En aquest sentit, les contribucions ofensives de Raphinha van ser determinants en partits clau, assegurant victòries i punts vitals per a l'equip. El seu lideratge al camp ha permès al Barça classificar-se sense problemes i aconseguir un important premi econòmic. Sí, perquè quedar segon en la fase de Lliga de la nova Champions League atorga grans beneficis.

La destacada actuació de Raphinha no només ha tingut repercussions esportives, sinó també econòmiques per al FC Barcelona. La classificació als vuitens de final de la Champions League ha generat ingressos significatius per al club. Fins a la data, el Barça ha assegurat 55 milions d'euros en premis pel seu rendiment a la competició.

Aquests ingressos inclouen 18,6 milions per participar en la fase de grups i 12,6 milions per les sis victòries obtingudes. A més, la classificació a vuitens va aportar 25 milions addicionals. La influència directa de Raphinha en aquests resultats és innegable, consolidant-lo com una inversió valuosa per al club català.

El Barça travessa un moment de felicitat, en gran part gràcies a l'excepcional rendiment de Raphinha. Les seves contribucions en gols i assistències han estat fonamentals per a l'èxit de l'equip a la Champions League. Aquest rendiment no només ha enfortit la posició del Barça, sinó que ha proporcionat una injecció econòmica, consolidant Raphinha com una peça clau en el present i futur del club.