Raphinha, extremo izquierdo y capitán del primer equipo del Barça, se ha convertido en uno de los nuevos y grandes pesos pesados del vestuario que lidera Hansi Flick. El brasileño está cuajando una gran temporada sobre el césped, pero también está dejando muchos gestos y detalles que evidencian que es todo un referente en el Barça de Joan Laporta. El último de ellos ha sido viral en estas últimas horas, pues se ha filtrado que Raphinha habría querido poner dinero de su bolsillo para convencer a Joan Laporta, presidente culer.

Joan Laporta, como presidente, debe tomar muchas decisiones, pero una de estas afecta de forma directa al primer equipo del Barça, que compite por ganar títulos siendo local en Montjuïc. En estas últimas jornadas de Liga EA Sports, el Barça ha sufrido mucho para ganar y sumar puntos en su estadio, motivo que algunos jugadores vinculan a una situación peculiar. Esta situación viene provocada y decidida por Joan Laporta, quien ha considerado dejar fuera del estadio a la grada de animación, habitual en Montjuïc y, antiguamente, en el Camp Nou.

¿Por qué Joan Laporta le ha puesto la cruz a la grada de animación? Pues porque este colectivo, fiel a todos los partidos del Barça, no cumple con sus deberes pactados. La grada de animación fue inhabilitada tras incumplir sus acuerdos con el Barça y no pagar las multas que sus cánticos conllevaron: el valor de las sanciones es de 21.000 euros. Ante esta situación, el Barça les pidió que asumieran dicha cantidad y, al no aceptarlo, Joan Laporta decidió dejarles sin acceso, lo que provoca que el ambiente sea más frío.

Joan Laporta le pone la cruz y Raphinha paga para que vuelva al Barça: 'No puede...'

Joan Laporta le puso la cruz a este famoso 'Espai d'Animació', que habitualmente también cantaba y protestaba contra el presidente, y aquí es donde entró en juego Raphinha, delantero brasileño. Como capitán del Barça, Raphinha nota que, sin la grada de animación, el ambiente es más frío y, por ende, el brasileño quiso hablar con Joan Laporta para que reflexionara.

De hecho, según explicó 'Relevo', Raphinha quiso pagar las sanciones de la grada de animación para que esta pudiera volver al estadio en este tramo final de temporada.

Raphinha quería pagar, personalmente, la multa que tenía la grada de animación del Barça, que ascendía a unos 21.000 euros. El brasileño se ha ganado a los culers con su talento decisivo en el campo, pero también con acciones como estas en las que demuestra que es un blaugrana más.

Según explicó 'Info Blaugrana' en X (antes Twitter), el colectivo en cuestión "agradeció el gesto y reconoció que se esperaban que alguien como él diese este paso por el club".