Des de feia diverses setmanes, la premsa i els barcelonistes esperaven amb ànsia que arribés aquest dia. Joan Laporta tenia pendent aclarir diverses temàtiques polèmiques que queien sobre el si del Barça i que no feien més que donar la benvinguda a tensions i incertesa. Aquest dimarts, finalment, el mandatari es va citar amb els mitjans de comunicació i va parlar, amb la seva habitual honestedat, sobre tot el que va ser interrogat.

En primer lloc, el més candent de tot, el 'cas Dani Olmo'. Laporta va explicar tot el que va esdevenir al voltant del jugador egarenc i de Pau Víctor i les seves respectives inscripcions, que durant diversos dies semblaven del tot inviables. Finalment el CSD els va concedir la cautelar després de la negativa de LaLiga i la RFEF, així que ja poden tornar a jugar.

En resum, el president es va justificar al·legant que van presentar tota la documentació requerida el 27 de desembre, però que va ser LaLiga qui va sol·licitar més i més registres. "No estàvem d'acord", proclamava el president, que després va al·legar que el CSD va acabar donant el vistiplau perquè "hi havia un dany de reparació". Sigui com sigui, aquest escenari ja està, de moment, tancat, i ara Joan Laporta pot centrar-se en aspectes més importants, com l'última hora del cas de Ronald Araújo.

Joan Laporta frena la primera sortida del Barça, li ho diu a la cara: 'Compte amb...'

Joan Laporta va voler referir-se a una altra de les grans polèmiques de les últimes setmanes, fins i tot mesos, en què s'ha vist submergit el Barça. Va ser clar i directe, i va parlar sense embuts del que aquí ens reuneix: Ronald Araújo. Laporta va expressar el seu desig que el central uruguaià continuï jugant a la Ciutat Comtal, però poc després, Fernando Polo va deixar anar la bomba a Jijantes.

Com ja és sabut, el nom de Ronald Araújo és el que protagonitza els grans titulars de l'actualitat del Barça en aquests dies. Amb la seva renovació encara estancada, s'està parlant d'una possible marxa del charrúa aquest mes de gener en direcció a la Juventus. Joan Laporta, en la seva compareixença, va intentar tranquil·litzar l'afició culer dient que "l'apreciem molt i segur que trobem una solució".

No obstant això, el que Joan Laporta no va explicar a la roda de premsa és la mala praxi dels seus agents. Segons el que es va explicar posteriorment a Jijantes, els representants de Ronald Araújo no li estaven traslladant les ofertes de renovació que presentava el Barça. Informació que, de ser certa, explicaria moltes coses; però encara hi ha molt més, ja que Laporta no es va quedar de braços plegats davant la passivitat dels agents d'Araújo.

Fernando Polo va afirmar que va ser el mateix Joan Laporta qui va detectar aquesta situació i li ho va comentar personalment a Ronald Araújo, aconsellant-li que tingués molt de compte.

Evidentment, una venda milionària suposaria un gran ingrés per als seus representants, que, com passa normalment en aquests casos, es quedarien amb una part de la prima de la transacció. Un culebró digne de telenovel·la del qual encara no coneixem el desenllaç.