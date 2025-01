Desde hacía varias semanas, la prensa y los barcelonistas aguardaban con ansia que llegara este día. Joan Laporta tenía pendiente aclarar diversas temáticas polémicas que caían sobre el seno del Barça y que no hacían más que dar la bienvenida a tensiones e incertidumbre. Este martes, al fin, el mandatario se citó con los medios de comunicación y charló, con su habitual honestidad, sobre todo lo que fue interrogado.

En primer lugar, lo más candente de todo, el 'caso Dani Olmo'. Laporta explicó todo lo que aconteció en torno al jugador egarense y a Pau Víctor y sus respectivas inscripciones, que durante varios días se antojaban del todo inviables. Finalmente el CSD les concedió la cautelar tras la negativa decisión de LaLiga y la RFEF, así que ambos ya pueden volver a jugar.

En resumidas cuentas, el presidente se justificó alegando que presentaron toda la documentación requerida el 27 de diciembre, pero que LaLiga entonces solicitó más registros. "No estábamos de acuerdo", proclamaba el presidente, que luego alegó que el CSD terminó dando el visto bueno porque "había un daño de reparación". Sea como sea, este escenario ya está, de momento, cerrado, y ahora Joan Laporta puede centrarse en aspectos todavía más importantes, como la última hora del caso de Ronald Araújo.

Joan Laporta frena la primera salida del Barça, se lo dice a la cara: 'Cuidado con...'

Joan Laporta quiso referirse a otra de las grandes polémicas de las últimas semanas, incluso meses, en las que se ha visto sumergido el Barça. Fue claro y directo, y habló sin tapujos de lo que aquí nos reúne: Ronald Araújo. Laporta expresó su deseo de que el central uruguayo siga jugando en la Ciudad Condal, pero poco después, Fernando Polo soltó el bombazo en Jijantes.

Como ya es sabido, el nombre de Ronald Araújo es el que protagoniza los grandes titulares de la actualidad del Barça en estos días. Con su renovación todavía estancada, se está hablando de una posible marcha del charrúa en este mes de enero en dirección a la Juventus. Joan Laporta, en su comparecencia, intentó tranquilizar a la afición culé diciendo que "lo apreciamos mucho y seguro que encontramos una solución".

Sin embargo, lo que Joan Laporta no contó en la rueda de prensa es la mala praxis de sus agentes. Según lo explicado posteriormente en Jijantes, los representantes de Ronald Araújo no le estaban trasladando las ofertas que presentaba el Barça para su renovación. Información que, de ser cierta, explicaría muchas cosas; pero aún hay más, pues Laporta no se quedó de brazos cruzados ante la pasividad de los agentes de Araújo.

Y es que Fernando Polo también afirmó que fue el propio Joan Laporta quien detectó esta situación y se lo comentó personalmente a Ronald Araújo, aconsejándole que tuviera mucho cuidado.

Evidentemente, una venta millonaria supondría un gran embolso para sus representantes, que, como ocurre normalmente en estos casos, se llevarían una parte de la prima de la transacción. Un culebrón digno de telenovela del que todavía no conocemos el desenlace.