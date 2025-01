Ansu Fati va anar a buscar Pablo Torre després de la Supercopa: 'Marxem junts a...'

El Barça viu dies màgics després de la seva brillant victòria per 2-5 davant el Real Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya. El triomf ha reforçat la moral de la plantilla i la confiança en el projecte liderat per Hansi Flick. No obstant això, no tots els jugadors van compartir el protagonisme en aquest moment de glòria.

Ansu Fati i Pablo Torre van ser els dos descartats del tècnic alemany per a la gran final. Aquesta transcendent decisió ha posat en el focus a tots dos futbolistes, que podrien estar més a prop de sortir cedits per buscar minuts i recuperar sensacions perdudes. Però el curiós del cas és que podrien compartir destí.

Ansu Fati, a la recerca de recuperar la seva millor versió

Ansu Fati, una de les grans promeses del Barça en els últims anys, no ha aconseguit consolidar-se en els plans de Flick aquesta temporada. El seu rendiment ha estat irregular i la competència en els extrems, amb figures com Lamine Yamal i Raphinha, ha reduït les seves oportunitats. Malgrat la seva qualitat, la falta de continuïtat l'ha relegat a un paper secundari.

A més, les lesions tampoc li han permès concentrar-se en el que és veritablement important i, per acabar-ho d'adobar, ahir Flick li va donar un pal en roda de premsa. L'alemany va assegurar que Ansu "no va mostrar el seu cent per cent després de la lesió, i és una pena per ell. No ho va donar tot i ha de treballar com tots i donar el millor".

La seva sortida està clara i sembla que es produirà aquest mes de gener. Això sí, potser l'operació es retardi alguns dies, ja que el Barça intenta que Pablo Torre acompanyi Ansu Fati en la seva nova aventura. Tots dos podrien seguir units malgrat el seu comiat a la Ciutat Comtal.

Pablo Torre, qualitat sense espai al Barça

Pablo Torre és un altre talent jove que no ha trobat el seu lloc en l'equip català. Malgrat els seus tocs de qualitat, la gran competència al centre del camp li ha deixat amb pocs minuts aquesta temporada. Hansi Flick valora el seu potencial, però considera que necessita més experiència abans d'aspirar a un rol important al Barça.

A causa d'això, la necessitat de buscar una sortida cada vegada és més urgent. Pablo Torre necessita minuts i, com Ansu Fati, podria trobar-los en el mateix club de LaLiga. En aquest cas, un que el càntabre coneix a la perfecció.

El Girona, un refugi ideal per a Ansu Fati i Pablo Torre

El Girona està completant una bona temporada, però necessita reforços. Les lesions han passat factura a Montilivi, així que l'arribada de Pablo Torre i Ansu Fati seria gairebé una benedicció. De moment, no hi ha oferta formal per cap dels dos, però la realitat és que Míchel els té en la seva llista de desitjos.

Veurem en què queda tot finalment, ja que a més d'ells, Eric García també està en l'òrbita del Girona. Podria ser una operació a tres bandes, amb les seves respectives cessions, que donarien aire al conjunt de Míchel i alliberarien espai en el de Flick. Sens dubte, un negoci rodó per a tots els interessats.

De moment, el Girona té temps per intentar aconseguir Ansu Fati, Pablo Torre i Eric García fins al pròxim dia 3 de febrer. El mercat de gener s'ha allargat uns dies més, així que Míchel segur que ho intenta fins al final. Serien tres reforços de luxe per lluitar per tornar a Europa.