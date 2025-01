Ja és oficial, es despedeix del Real Madrid per l'Arsenal: Luka Modric li diu adeu

El Real Madrid viu un moment complicat després de la contundent derrota per 5-2 a la final de la Supercopa d'Espanya. L'equip blanc, enfonsat anímicament, ha de reaccionar per no comprometre la resta de la temporada. Carlo Ancelotti té la tasca de capgirar aquesta situació i recuperar la confiança d'una plantilla que necessita ajustar diverses peces.

Mentrestant, des de les oficines de Chamartín, Florentino Pérez i el seu equip treballen en com millorar la medul·lar. Els problemes en aquesta zona del camp han quedat evidenciats en les últimes setmanes. No obstant això, en les últimes hores ha sorgit una gran notícia que complica els plans del club blanc i que afecta, indirectament, a Luka Modric.

Luka Modric no és etern

Després de la marxa de Kroos, Luka Modric ha pres el control de la nau blanca. Tot i tenir ja 39 anys, el '10' continua demostrant ser el timó del Real Madrid. Quan no juga, l'equip ho nota, ja que cap dels seus companys destaca per ser un gran organitzador de joc.

A la vista queda que el Real Madrid necessita talent, així que Carlo Ancelotti s'ha posat a pentinar el mercat a la recerca de possibles fitxatges. L'italià sap que Luka Modric no pot jugar tots els partits i que Ceballos, el seu substitut natural, no està a l'altura. És per això que ha demanat el fitxatge de Martín Zubimendi.

Luka Modric descobreix la veritat sobre Martín Zubimendi

Està clar que una dupla formada per Martín Zubimendi i Luka Modric a la sala de màquines permetria al Real Madrid controlar millor els partits. El '4' de la Real Sociedad està a l'agenda dels blancs i Carlo Ancelotti el vol, però l'Arsenal ha aparegut amb força. Mikel Arteta també desitja comptar amb Zubimendi, i tot fa indicar que l'acord està molt pròxim a tancar-se.

En concret, segons apunten des del 'Daily Mail', l'Arsenal estaria disposat a pagar la clàusula de 60 milions de Martín Zubimendi al gener. L'equip anglès, dirigit per Mikel Arteta, busca enfortir el seu centre del camp i veu en el jugador de la Real Sociedad la peça ideal. Aquesta situació posa al Real Madrid en una posició delicada, ja que podria perdre un dels seus objectius prioritaris.

La decisió està en mans de Florentino Pérez i Carlo Ancelotti

La possibilitat que Martín Zubimendi acabi a l'Arsenal obliga al Real Madrid a actuar amb rapidesa. La pròxima reunió entre Florentino Pérez i Carlo Ancelotti serà crucial per definir l'estratègia del club al mercat d'hivern. Si decideixen anar pel migcampista, hauran de moure's abans que l'Arsenal tanqui l'operació.

Per la seva banda, la Real Sociedad no està disposada a negociar per una xifra inferior a la clàusula de rescissió. Florentino Pérez haurà de valorar si assumir aquest cost és viable, considerant la necessitat de reforçar l'equip en una temporada que es presenta complicada. Per tant, de moment, Luka Modric continuarà estant sol.