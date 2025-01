Confirmat, Ronald Araújo activa un intercanvi amb la Juventus: el Barça en surt guanyant

La situació de Ronald Araújo continua sent més que incerta en ple mercat de gener, l'uruguaià ha admès al vestidor que es planteja sortir del club. Araújo, recuperat completament de la seva lesió que es va produir l'estiu passat a la Copa Amèrica, ha vist com la dupla Pau Cubarsí i Iñigo Martínez s'ha consolidat plenament. El central charrúa amb prou feines ha gaudit de minuts un cop ha tornat a l'equip el passat mes de desembre.

A més, l'internacional uruguaià és conscient que el Barça té lligat al central del Bayern Leverkusen Jonathan Tah per a la pròxima temporada. Araújo ha passat de titular indiscutible a central prescindible i estaria per la labor d'abandonar la disciplina culé. Ronald Araújo també hauria admès, de forma interna al vestidor, que prioritza una sortida a la Premier, recordem que l'Arsenal està interessat a fitxar-lo aquest mes de gener.

Ronald Araújo complirà pròximament els 26 i li sedueix la idea de jugar a la Premier League. El seu estil de joc encaixa perfectament amb l'esquema tàctic de Mikel Arteta. Però tampoc cal oblidar la Juventus de Torí, interessada en l'uruguaià per reforçar la seva defensa.

La posició del Barça en el cas Araújo

El Barça no es planteja deixar sortir a préstec al central charrúa, però sí que deixa oberta la porta a un traspàs per una xifra irrenunciable. Joan Laporta hauria posat preu al central i no contempla una sortida per un import inferior als 50M d'euros, recordem que Araújo acaba contracte al juny de 2026. Al Barça són conscients del no avanç en la renovació, des del passat mes de febrer, la situació ha quedat enquistada.

En conseqüència, encara que Hansi Flick compta amb el jugador, ara mateix no se'l considera ni molt menys imprescindible. El Barça veuria amb bons ulls un traspàs que deixés un bon ingrés a les debilitades arques del club. El fort interès mostrat per Arsenal i Juventus pot precipitar els esdeveniments en els pròxims dies.

La Juventus proposa un intercanvi

La Juventus de Thiago Motta vol apostar fort per Ronald Araújo encara que el preu s'està convertint en un escull important per als italians. Encara que el Barça es manté ferm en demanar un mínim de 50 M d'euros, la Juve no sembla disposada a pagar aquest import. Davant d'aquesta tessitura, no es descarta un acord que impliqui algun intercanvi de jugadors que abarateixi el fitxatge.

El director esportiu del Barça hauria posat damunt la taula de la Juventus un nom que interessa: Kenan Yildiz. La jove promesa turca de 19 anys, està destacant a la Juventus i a la Premier es barallen per la seva incorporació. Encara que la Juventus té gran interès en el fitxatge d'Araújo, la idea d'acceptar la pèrdua del seu talentós extrem turc, no serà fàcil d'acceptar.

Yildiz és una de les grans promeses de la seva pedrera i ha deixat grans sensacions en els partits disputats aquesta temporada. La pilota està al terrat de l'equip de Torí, Deco ha mogut fitxa i estan a l'espera d'una resposta dels italians. Yildiz podria ser una incorporació estratègica a la davantera del Barça, especialment si es confirma la sortida d'altres jugadors en aquesta posició.