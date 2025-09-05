Joan Laporta explota: 'O signes abans que acabi setembre o te'n vas a la graderia'
Joan Laporta es posa seriós d'una vegada per totes
Joan Laporta ha canviat el rumb d’un FC Barcelona agonitzant en les últimes temporades. Bartomeu i Rosell van deixar el club a la vora de la fallida, però Laporta ha sabut encaminar la situació prenent mesures polèmiques i desesperades, tot i que, això sí, totalment necessàries. Gràcies a la feina del president i a les seves decisions, els resultats i el bon futbol han tornat a Can Barça.
Per aconseguir-ho, Joan Laporta ha hagut de fer malabars. La directiva està fent tots els esforços possibles per tornar a la norma de l’1:1, cosa que significaria recuperar l’estabilitat financera. I, després de molt d’esforç, l’objectiu és cada cop més a prop, així que Laporta no està disposat a llençar-ho tot per la borda per un pes pesant del vestidor culer.
Joan Laporta llança un ultimàtum a Frenkie de Jong
Joan Laporta ha mantingut una conversa tensa amb Frenkie de Jong per parlar del seu futur. L’internacional neerlandès acaba contracte al juny de 2026, i si no renova abans d’acabar setembre podria acabar a la graderia. El Barça fa molt de temps que va darrere del ‘21’ pressionant perquè signi, i tot i les bones intencions, la signatura encara no ha arribat.
Quan tot semblava indicar que el futur del neerlandès passava per continuar al Barça, la situació ha fet un gir radical. El mercat de fitxatges ja ha tancat i Frenkie de Jong continua sense renovar. Una situació que preocupa molt a Joan Laporta, ja que sap que haurà de prendre una decisió complicada en les pròximes setmanes.
Si tot segueix igual fins al gener i Frenkie de Jong no ha renovat, en aquell moment serà lliure per negociar el seu futur amb qualsevol equip i marxar gratis del Barça. Per tant, per evitar aquest escenari, Joan Laporta s’ha posat seriós. Ha fet saber a De Jong que ha de renovar ja, perquè si no podria quedar-se a la graderia com a mesura de pressió.
Frenkie de Jong mou fitxa després de l’avís de Joan Laporta
En els últims dies sembla que Frenkie de Jong s’ha posat les piles. Ja ha trencat relacions amb el seu exagent, Ali Dursun, que estava frenant l’acord de renovació del seu client per les comissions. I no només això, ja que els seus nous representants ja han estat vistos per les oficines del Barça per reprendre els contactes.
Aquest gest demostra el que Frenkie de Jong sempre ha dit públicament: vol seguir al Barça. Això sí, tot i que totes les parts estan relativament tranquil·les, Joan Laporta ja ha marcat la data límit. Si abans que acabi el mes de setembre De Jong no ha renovat, el seu futur podria estar a la graderia.
Més notícies: