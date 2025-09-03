Deco dona l'ordre: 60 milions i fora del Barça, Joan Laporta accepta, adeu
El Barça està valorant la venda d'una de les seves estrelles pel seu baix rendiment i per resoldre problemes econòmics
Deco i Joan Laporta estan totalment centrats a aconseguir estabilitzar la situació esportiva i econòmica del club. A nivell de joc, amb l'arribada de Hansi Flick el curs passat i els resultats assolits, sembla que l'objectiu està superat. A nivell financer, el tema és una altra cosa: encara queden molts serrells per resoldre.
El Barça necessita una gran injecció econòmica per saldar d'arrel els problemes econòmics existents. La idea de Deco i Joan Laporta, per a aquest mercat estival, passava per forçar una sortida que deixés un bon ingrés econòmic. Noms com Ronald Araújo, Frenkie de Jong o el mateix Robert Lewandowski eren damunt la taula, però tots continuen al club.
En conseqüència, Deco i Joan Laporta estan pensant en una altra solució més factible, encara que també més dolorosa. Primer es va parlar de la possible sortida de Gavi, després de Fermín López, i ara li toca el torn a Dani Olmo. El '20' del Barça és un dels millors futbolistes del món, però els seus constants problemes físics i la seva irregularitat en el joc podrien convertir-lo en el sacrificat.
Dani Olmo comença a ser un problema
El jugador format a La Masia va ser el fitxatge estrella de l'estiu passat. El Barça va abonar al Leipzig prop de 55 milions per la seva incorporació i Dani Olmo va respondre de seguida: va començar el campionat de Lliga com un tret. Va anotar diversos gols en els primers partits deixant immillorables sensacions.
Tanmateix, i a mesura que la temporada anava transcorrent, els seus innombrables problemes físics van començar a fer efecte. Les seves grans actuacions s'alternaven amb períodes d'absència per lesió, cosa que va acabar sent el denominador comú de la temporada passada per a Dani Olmo. A més, els seus problemes d'inscripció també van jugar en contra seva, afectant mentalment el seu rendiment.
Dani Olmo podria ser el sacrificat: Deco demana 60 milions i Joan Laporta accepta
Deco i Joan Laporta temen que Dani Olmo acabi sent un cas similar al de Dembélé pel que fa a les lesions, cosa que podria provocar la seva sortida del club català. Les seves constants molèsties físiques, sumades a l'enorme competència a la zona medul·lar i a la irregularitat de les seves actuacions, poden ser la gota que fa vessar el got.
Darrerament, Dani Olmo ja no és tan decisiu i ja no es descarta la seva possible sortida. El Barça va pagar 55 milions per ell, així que ha fixat el seu preu de sortida en 60 'quilos'. Deco i Joan Laporta ja han parlat sobre aquest tema en privat i, en cas que es presenti l'oportunitat, valoraran la sortida del fràgil jugador nascut a Terrassa.
